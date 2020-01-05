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"إيكونومي بلس": تراجع الدولار وخفض أسعار الفائدة خلال 2020

الأحد 05/يناير/2020 - 03:34 م
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بوابة الفجر
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سيطرت التوقعات الإيجابية بشأن أداء الاقتصاد المصري في 2020، على كافة استطلاعات الرأى والتقارير فبعد تقرير بلومبرج، توقع الاستطلاع الذي أجرته منصة "إيكونومي بلس" المتخصصة في التحليلات الاقتصادية انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال عام 2020، إلى مستوى 15.5 و16 جنيهًا، مما يؤدى إلى تراجع نسبي بعض أسعار بعض السلع على مدار العام.

 وأشارت التوقعات إلى احتمالية توجه البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 2% خلال 2020.



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