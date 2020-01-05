ترتيب وحصاد المجموعة العاشرة من دوري القسم الثالث (صورة)

أاختتمت منافسات الدور الأول، للمجموعة العاشرة، من دوري القسم الثالث، بتواجد فريق سرس الليان على الثقمة، بفارق أربعة نقاط عن بلبيس ومركز شباب تلا.





ويرصد " الفجر الرياضي" حصاد وأرقام الدور الأول، لتلك المجموعة التي تضم 14 فريق من أندية الشرقية، والمنوفية، ونادي دقادوس.





وشهد الدور الأول، صراع قوي بين أندية سرس الليان، وبلبيس، ومركز شباب تلا، وغزل شبين وميت خاقان، والشرقية، حيث سيتأهل في نهاية الموسم فريق وحيد للترقي.





- شهد الدول الأول إقامة 91 مباراة.





- عدد الأهداف : 192 هدف.





- عدد التعادلات : 38 مباراة





- التعادل الإيجابي : 23 مباراة





- التعادل السلبي : 15 مباراة





- أكثر الجولات تهديفاً : الجولة الرابعة 25 هدف.





- أقل الجولات تهديفاً :الجولة الثانية 10 أهداف.





- أكثر الأندية فوزاً : سرس الليان 7 إنتصارات





- أقل الأندية فوزا : ديرب نجم بلا فوز.





- أكثر الأندية تعادلاً : ميت خلف 9 تعادلات





- أقل الأندية تعادلاً : غزل شبين تعادل وحيد.





- أكثر الأندية خسارة : دقادوس وأبو كبير وديرب نجم.





- أقل الأندية خسارة :سرس الليان بلا هزيمة.





- أقوى هجوم : سرس وبلبيس 23 هدف.





- أضعف هجوم : ميت خلف 5 أهداف.





- أقوى دفاع : ميت خلف 5 أهداف.





- أضعف دفاع : ديرب نجم عليه 28 هدف.



