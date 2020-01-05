Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترتيب وحصاد المجموعة العاشرة من دوري القسم الثالث (صورة)

الأحد 05/يناير/2020 - 03:39 م
Advertisements
بوابة الفجر
مصطفي الجندي
Advertisements
أاختتمت منافسات الدور الأول، للمجموعة العاشرة، من دوري القسم الثالث، بتواجد فريق سرس الليان على الثقمة، بفارق أربعة نقاط عن بلبيس ومركز شباب تلا.

ويرصد " الفجر الرياضي" حصاد وأرقام الدور الأول، لتلك المجموعة التي تضم 14 فريق من أندية الشرقية، والمنوفية، ونادي دقادوس.

وشهد الدور الأول، صراع قوي بين أندية سرس الليان، وبلبيس، ومركز شباب تلا، وغزل شبين وميت خاقان، والشرقية، حيث سيتأهل في نهاية الموسم فريق وحيد للترقي.

- شهد الدول الأول إقامة 91 مباراة.

- عدد الأهداف : 192 هدف.

- عدد التعادلات : 38 مباراة

- التعادل الإيجابي : 23 مباراة

- التعادل السلبي : 15 مباراة

- أكثر الجولات تهديفاً : الجولة الرابعة 25 هدف.

- أقل الجولات تهديفاً :الجولة الثانية 10 أهداف.

- أكثر الأندية فوزاً : سرس الليان 7 إنتصارات

- أقل الأندية فوزا : ديرب نجم بلا فوز.

- أكثر الأندية تعادلاً : ميت خلف 9 تعادلات

- أقل الأندية تعادلاً : غزل شبين تعادل وحيد.

- أكثر الأندية خسارة : دقادوس وأبو كبير وديرب نجم.

- أقل الأندية خسارة :سرس الليان بلا هزيمة.

- أقوى هجوم : سرس وبلبيس 23 هدف.

- أضعف هجوم : ميت خلف 5 أهداف.

- أقوى دفاع : ميت خلف 5 أهداف.

- أضعف دفاع : ديرب نجم عليه 28 هدف.

ترتيب وحصاد المجموعة العاشرة من دوري القسم الثالث (صورة)
ترتيب وحصاد المجموعة العاشرة من دوري القسم الثالث (صورة)
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. أول صورة لـ"اللص" الذي قتل لاقتحام فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. صفقة الأهلي المُنتظرة تخرج إلي النور وتقارير سعودية تؤكد إتمامها

منذ حوالي 5 ساعات

عرض جديد لإنقاذ صالح جمعة من مذبحة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يحل أزمة قيد "كهربا"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي مؤكداً تصريحات مرتضي منصور: تعرضنا للسحر في أفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. فايلر يستقر على مشاركة "كهربا" أمام نادي مصر

منذ ساعة و نصف

شوبير يفجر مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يستقر على بديل بنزيما "مفاجأة من العيار الثقيل"

منذ حوالي 6 ساعات

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ريال مدريد يضم صفقة شتوية

منذ حوالي 4 ساعات

عروض كارفور اليوم في مصر Carrefour Market في العام الجديد 2020 | خصومات وتخفيضات على جهاز العروسة

منذ يوم

تبدأ غدا.. الأرصاد تحذر من موجة طقس عنيفة

منذ ساعة و 19 دقيقة

المستشار العسكري لخامنئي يكشف كيفية الرد على مقتل سليماني

منذ أقل من ساعتين

مدرس يتسبب في مصرع تلميذة في القناطر الخيرية

منذ أقل من ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
12:10 م

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

عاجل.. أول صورة لـ"اللص" الذي قتل لاقتحام فيلا نانسي عجرم

12:40 م

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

04:44 ص

مدرس يتسبب في مصرع تلميذة في القناطر الخيرية

03:34 م

شوبير يفجر مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

11:38 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status