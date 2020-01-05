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مدرس يتسبب في مصرع تلميذة في القناطر الخيرية

الأحد 05/يناير/2020 - 03:34 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد نبيل
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لقيت طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، مصرعها، وذلك عقب خروجها من مدرستها "مدرسة محمود سيد مجاهد" بقرية السيد محمد التابعة لمركز القناطر الخيرية، حيث صدمتها سيارة ملاكي يقودها مدرس بنفس المدرسة ولقيت مصرعها في الحال.

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى القناطر الخيرية العام والتحفظ على قائد السيارة وتولت النيابة التحقيق. 

وتلقى المقدم محمد عشماوي رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، بلاغا من الأهالي بوفاة طفلة أسفل عجلات إحدى السيارات أثناء خروجها من المدرسة.

وأخطر اللواء جمال الرشيدي مدير الأمن فانتقل العقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث وتوصلت التحريات أنه أثناء خروج الطفلة "ملك.س.ف" 4 سنوات، " كي جي 1" بمدرسة محمود سيد مجاهد بقرية السيد محمد دائرة مركز القناطر الخيرية أثناء خروجها من المدرسة صدمتها سيارة أحد المدرسين أثناء خروجه أيضا من المدرسة على مسافة 20 مترا من بوابة المدرسة أمام مسجد القرية.

وتم نقل الطفلة إلى المستشفى وتوفت فور وصولها لإسعافها وجرى التحفظ على المدرس وسيارته بمركز الشرطة وتحرر محضر بالواقعة. 

وتوجه وكيل الإدارة التعليمية بالقناطر وكذا مدير أمن الإدارة ورئيس نقطة شرطة قرية المنيرة، إلى مكان الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والتأكد من أن الواقعة حدثت خارج أسوار المدرسة وبعد انتهاء اليوم الدراسي. 
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