خبير عسكري: لن يدفع أحد مصر للحرب





وأضاف أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، شخصيتان مثيرتان للجدل في الفترة الحالية.



وأوضح "شهود"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الأحد، أن السراج منذ 24 فبراير 2019، بدأ المسئولين معه في الحكومة، وقوات حماية طرابلس، بإعلان اعتراضهم عليه، واتهموه بأخونة الدولة، منذ أن بدأ في تولية المؤسسات المالية لعناصر إخوانية.





وأردف أن السراج له خلفية إخوانية، وبدأ يفلس، واتضح ذلك من خلال المواقف التي اتخذها ولجوءه لدول خارجية.



وتابع أن آخر خطاب للسراج، كان من على منصة حزب العدالة والبناء الإخواني الليبي، وأن شخصيته إخوانية، بينما أردوغان يسيطر عليه فكر الباب العالي، والذي عشمته به الدول التي كان يحلم أن ينضم لها.





وشدد على أن الاتحاد الأوروبي رفض انضمام تركيا تمامًا، وهناك إجماع على خلق مجال إقليمي جديد لتركيا وهو الشرق الأوسط الجديد، الذي يتم التخطط له منذ عام 1982.



قال اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، والخبير العسكري، إن القرار المصري، سيُأخذ من قلب مصر، ولن يدفع أحد مصر لاتخاذ قرار الحرب.