تبدأ غدا.. الأرصاد تحذر من موجة طقس عنيفة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه ابتداء من الغد الإثنين، ستشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار، في حالة الطقس، وتستمر حتى نهاية الأسبوع.





وأفاد البيان الصادر، عن هيئة الأرصاد الجوية، بضرورة توخي الحذر، ابتدءا من يوم الإثنين، حيث ستشهد أغلب أنحاء البلاد، رياأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه ابتداء من الغد الإثنين، ستشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار، في حالة الطقس، وتستمر حتى نهاية الأسبوع.





وشدد البيان الصادر، عن هيئة الأرصاد الجوية، هعلى ضرورة توخي الحذر، ابتدءا من يوم الإثنين، حيث ستشهد أغلب أنحاء البلاد، رياحا جنوبية غربية على أغلب الأنحاء، مثيرة للرمال والأتربة، وتصل لحد العاصفة على شمال البلاد، كما تسبب اضطرابا في حركة الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط.





وفي السياق ذاته، أكدت إيمان شاكر، وكيلة مركز الاستشعار عن بعد، في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن طقس اليوم الأحد، شهد تحسنا ملحوظا في حالة الطقس، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة على القاهرة لـ 17 درجة.





وأشارت إلى أن فرص سقوط الأمطار، ما زالت متواجدة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وتنعدم على القاهرة.





ونصحت المواطنين، بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، في أثناء اليوم، واحتساء السوائل الدافئة قبل اليوم.حا جنوبية غربية على أغلب الأنحاء، مثيرة للرمال والأتربة، وتصل لحد العاصفة على شمال البلاد، كما تسبب اضطرابا في حركة الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط.





وفي أكدت إيمان شاكر، وكيلة مركز الاستشعار عن بعد، في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن طقس اليوم الأحد، شهد تحسنا ملحوظا في حالة الطقس، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة على القاهرة لـ 17 درجة.





وأشارت إلى أن فرص سقوط الأمطار، ما زالت متواجدة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وتنعدم على القاهرة.



