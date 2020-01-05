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الأعلى للإعلام: عشرات المعارضين يكتبون مقالاتهم بشكل دوري.. و40% ينتقدون التقصير

الأحد 05/يناير/2020 - 02:49 م
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المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - أرشيفية
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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أعد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تقرير الحالة الإعلامية في مصر خلال 2019، وحالة حرية الرأي والتعبير والذي بين من تحليل اتجاهات شكاوى الجمهور، أن 40% ينتقدون الإعلام للتقصير في عرض إنجازات الدولة، أو غياب ما يرونه تقصيرًا في دور الإعلام.

وأوضح التقرير أن 35% من الجمهور يعلنون في شكاواهم امتعاضهم من الشائعات التي تبث من الخارج، بينما يطلب 10% إجراء مداخلات تلفزيونية للرد على الشائعات.

كما كشف التقرير عن مؤشرات وفق المعايير التي أعدتها اللجنة، أنه لم يتم منع كاتب رأي من كتابة مقاله في جميع الصحف المصرية خلال 2019، كما أن عشرات الكتاب المعارضين يكتبون مقالاتهم بشكل دوري ومنتظم في صحف خاصة وحزبية يومية وأسبوعية.

وكشف التقرير عن وجود عشرات المقالات ذات الآراء المعارضة تنشر على الصحف القومية ومواقعها الإلكترونية.
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