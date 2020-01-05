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البابا فرنسيس يدعو للحوار وضبط النفس وسط تزايد التوترات بعد مقتل سليماني

الأحد 05/يناير/2020 - 02:37 م
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مـحــمد حســــــــــين
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دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، إلى الحوار وضبط النفس بعد يومين من مقتل قائد عسكري إيراني كبير على يد الولايات المتحدة.

متحدثًا في صلاة الاحدالإنجيلية في الفاتيكان، لم يذكر البابا إيران بالاسم بل تحدث عن جو توتر رهيب يمكن أن يشعر به الآن في أجزاء كثيرة من العالم، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال البابا فرنسيس: "إنني أدعو جميع الأطراف إلى إبقاء شعلة الحوار وضبط النفس شديدين ودرء ظل العداء. الحرب لا تجلب سوى الموت والدمار".

فى يوم الجمعة قتلت غارة جوية أمريكية بدون طيار على قافلة فى مطار بغداد القائد العسكرى الإيرانى قاسم سليمانى ، مما حصل على وعود بالانتقام الشديد من طهران.

وقد أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بوصول جثمان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني إلى إيران الأحد.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن جثمان القائد العسكري الذي قتل في ضربة عسكرية أمريكية بالعراق فجر الجمعة عاد إلى إيران الأحد.

ونقل جثمان سليماني بالطائرة إلى مدينة الأهواز في جنوب غرب البلاد.

إلى ذلك، بثت الهيئة تسجيل فيديو لصندوق ملفوف بالعلم الإيراني يجري إنزاله من طائرة مع عزف موسيقى عسكرية.

وسار آلاف المشيعين متشحين بالسواد في مدينة الأهواز في بث مباشر للتلفزيون الرسمي.

وأضافت الهيئة أن جثمان القيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس الذي قتل مع سليماني في نفس الهجوم نقل أيضا إلى الأهواز.

بدوره أفاد مراسل العربية بأن جثتي المهندس وسليماني ستنقلان لاحقاً إلى طهران لإجراء فحص الحمض النووي DNA بسبب اختلاط أشلاء القتلى جراء الهجوم الأمريكي.

وكانت مصادر عراقية أفادت في وقت سابق، بأنه تم التعرف على جثة سليماني التي وجدت مهشمة إلى حد كبير من خلال خاتمه.

يذكر أن سليماني، مهندس العمليات السرية لطهران في الخارج، قتل في ضربة أميركية بطائرة مسيرة على موكبه بمطار بغداد يوم الجمعة، وقضى معه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس برفقة 4 ضباط إيرانيين، وقادة في الحشد.

وإثر الضربة توعدت ميليشيات الحشد بقيادة هادي العامري خلال التشييع في بغداد السبت، لا سيما كتائب حزب الله العراق، وعصائب أهل الحق برد موجع على تلك الضربة.

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