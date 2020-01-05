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مشاهدة مباراة الاهلي ونادي مصر بث مباشر الآن عبر On SPORT HD YouTube مجانا بدون تقطيع مباراة الاهلي

الأحد 05/يناير/2020 - 02:30 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر مباراة الاهلي ونادي مصر اليوم الاحد تنطلق اليوم 3 مباريات ضمن الجولة الـ 12 بمسابقة الدوري المصري الممتاز ، وهي المقاولون العرب ومصر المقاصة ، وطنطا والزمالك، والأهلي وإف سي مصر.

مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر مباراة الاهلي ونادي مصر اليوم الاحد أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة إف سي مصر.

مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر مباراة الاهلي ونادي مصر اليوم الاحد وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في حراسة المرمى ومعه رامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأحمد فتحي ومحمد هاني وعلي معلول و حسام عاشور وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدى «أفشة» ووليد سليمان وأحمد الشيخ وجيرالدو ومحمود عبدالمنعم «كهربا» وجونيور أجايي ومروان محسن ووليد أزارو وصلاح محسن".

مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر مباراة الاهلي ونادي مصر اليوم الاحد موعد مباراة الأهلي وإف سي مصر ، التي تقام على ستاد القاهرة ، تنطلق في السابعة والنصف مساء اليوم الأحد ، 5- ، وتذاع عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت.

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