Advertisements
Advertisements
Advertisements

مشاهدة مباراة الاهلي ونادي مصر بث مباشر اليوم 5-1-2020 بطولة الدوري منقولة على قناة On SPORTS HD

الأحد 05/يناير/2020 - 02:30 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر مباراة الاهلي ونادي مصر اليوم الاحد يلتقي الفريق الأول لكرة بنادي الأهلي، في تمام السابعة والنصف مساءً، نظيرة إف سي مصر في إطار منافسات الأسبوع الثاني عشر للدوري المصري وستقام المباراة على استاد القاهرة الدولي وبقيادة تحكيمية للدولي محمد عادل.

مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر مباراة الاهلي ونادي مصر اليوم الاحد واستقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، على تشكيل فريقه لمواجهة إف سي مصر.

مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر مباراة الاهلي ونادي مصر اليوم الاحد ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، أيمن أشرف، أحمد فتحي.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أحمد الشيخ، جونيور أجايي، أزارو، مراون محسن.

مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر مباراة الاهلي ونادي مصر اليوم الاحد ويشهد التشكيل المتوقع خروج محمود عبدالمنعم "كهربا"، من الحسابات في التشكيل الأساسي، ومن المقرر أن يشارك اللاعب كبديل، حسبما ظهر في مران الأهلي اليوم.

مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر مباراة الاهلي ونادي مصر اليوم الاحد كما يفاضل المدير الفني السويسري رينيه فايلر، بين مروان محسن والمغربي وليد أزارو، من أجل الاعتماد على أحدهما في مركز رأس الحربة، حيث قام المدرب السويسري بالتبديل بين الثنائي خلال مران الفريق.

مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر مباراة الاهلي ونادي مصر اليوم الاحد وشهد مران الأهلي أمس السبت، ظهور ملامح تشكيل الفريق الأحمر أمام إف سي مصر، حيث اعتمد فايلر على مجموعة من الأساسيين من المقرر أن يشاركوا في التشكيل الأساسي للمباراة.


مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر مباراة الاهلي ونادي مصر اليوم الاحد موعد مباراة الأهلي ضد اف سي مصر في الدوري 

مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر مباراة الاهلي ونادي مصر اليوم الاحد ستُقام مباراة الاهلي ضد إف سي مصر مساء غدًا الأحد، في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر مباراة الاهلي ونادي مصر اليوم الاحد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد إف سي مصر في الدوري

مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر مباراة الاهلي ونادي مصر اليوم الاحد ستُذاع مباراة الاهلي ضد إف سي مصر في الدوري حصريًا عبر قناتي "أون سبورتس إتش دي - ON SPORTS HD" و"تايم سبورتس إتش دي TIME SPORTS HD".


مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر مباراة الاهلي ونادي مصر اليوم الاحد ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 27 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات محققا العلامة الكاملة وتتبقى له مباراتان مؤجلتان نتيجة مشاركته في دوري أبطال إفريقيا، فيما يحتل اف سي مصر المركز الـ 12 في جدول الدوري برصيد 11 نقطة من 11 مباراة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مباراة الاهلي ونادي مصر الان مباراة الاهلي ونادي مصر راو بث مباراة الاهلي ونادي مصر الاهلي ونادي مصر الاهلي واف سي مصر الاهلي ضد اف سي مصر الأهلي اليوم

أخبار تهمك

عاجل.. أول صورة لـ"اللص" الذي قتل لاقتحام فيلا نانسي عجرم

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد.. أمطار غزيرة ورعدية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. صفقة الأهلي المُنتظرة تخرج إلي النور وتقارير سعودية تؤكد إتمامها

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يستقر على بديل بنزيما "مفاجأة من العيار الثقيل"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يضم صفقة شتوية

منذ ساعتين و 42 دقيقة

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

منذ حوالي 10 ساعة

قرار عاجل من كارتيرون قبل مواجهة طنطا في الدوري الممتاز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

منذ ساعتين و 45 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

عروض كارفور اليوم في مصر Carrefour Market في العام الجديد 2020 | خصومات وتخفيضات على جهاز العروسة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الأهلي يحل أزمة قيد "كهربا"

منذ أقل من ساعتين

برشلونة رفض صفقة الظاهرة من أجل بواتينج

منذ 43 دقيقة

عرض جديد لإنقاذ صالح جمعة من مذبحة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي مؤكداً تصريحات مرتضي منصور: تعرضنا للسحر في أفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. نانسي عجرم تتعرص لإصابة بعد مقتل سارق فيلتها (صورة)

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

مشاهدة مباراة ارسنال (0) تشيلسي (0) بث مباشر - منقولة الآن عبر beIN SPORTS HD

OSTORA مشاهدة مباراة الزمالك والحدود بث مباشر اليوم 3-6-2019 بث مباشر منقولة على قناة ON SPORTS HD

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم| يلا شوت بث مباشر مباراه الاهلي ونادي مصر يلا كوره| نتيجة اهداف مباراة الاهلي الآن

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
12:10 م

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

04:44 ص

شوبير يفجر مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

11:38 ص

عاجل.. الأهلي يحل أزمة قيد "كهربا"

01:06 م

عاجل.. ريال مدريد يضم صفقة شتوية

12:13 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status