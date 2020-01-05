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مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) ON SPORTS HD المفتوحة رابط مباراة الأهلي

الأحد 05/يناير/2020 - 02:30 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر مباراة الاهلي ونادي مصر اليوم الاحد يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر لخوض مباراة اف سي مصر ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الممتاز.

مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر مباراة الاهلي ونادي مصر اليوم الاحد وتنطلق مباراة الفريق الأحمر أمام اف سي مصر في السابعة والنصف من مساء يوم الاحد بتوقيت القاهرة، والمحدد اقامتها على ستاد القاهرة الدولي، وتنقل على الهواء مباشرة عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت.

مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر مباراة الاهلي ونادي مصر اليوم الاحد ويحتل النادي الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 27 نقطة من 9 مباريات، حيث انه حقق الفوز في جميع المباريات التي خاضها في البطولة حتى الآن، مسجلًا 25 هدفًا، وسكنت شباكه هدف وحيد.

مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر مباراة الاهلي ونادي مصر اليوم الاحد بينما على الجانب الآخر يحتل اف سي مصر المركز الثالث العشر في جدول الترتيب، برصيد 11 نقطة من 11 مباراة، حيث انه فاز في لقاءين وتعادل في خمسة وخسر في أربعة آخرين.

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