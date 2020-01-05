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محافظ الفيوم يستقبل رئيس هيئة تنمية الصعيد

الأحد 05/يناير/2020 - 02:40 م
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بوابة الفجر
ريهام على
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استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اللواء سامي الشناوي رئيس هيئة تنمية الصعيد، لبحث إنشاء وإعادة تأهيل وتطوير عدد من المشروعات المتعثرة بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد عبد القادر نائب المحافظ، واللواء عبد القادر النوري سكرتير عام المحافظة والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والدكتور أحمد ثابت المستشار الإقتصادي للمحافظة.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن اللقاء تطرق إلى مناقشة إعادة تأهيل وتطوير مصنع أعلاف جرفس بمركز سنورس، لزيادة إنتاجية المصنع وتوفير المزيد من فرص العمل به، فضلًا عن تخصيص مساحات من الأراضي لإقامة عدد من المشروعات الجديدة عليها، وبحث إقامة مصنع لتدوير المخلفات الزراعية لتعظيم الاستفادة منها، واستغلال منتجات النخيل.

وكما تم مناقشة توفير مساحة من الأراضي الزراعية لزراعة أشجار التوت بهدف إنتاج الحرير وتوفير المادة الخام لصناع السجاد اليدوي بقرية دسيا، وتوفير مساحة خمسة أفدنة من أراضي أملاك الدولة بجوار القرية لإقامة مشروع متكامل لإنتاج المادة الخام من الحرير، بالإضافة إلى إقامة ورش لتدريب الشباب، وتسويق منتجات القرية من السجاد والمنتجات الحرفية، وذلك لتشغيل الأيدي العاملة وتنمية مهارات صناعة السجاد بقرية دسيا.

ولفت المتحدث الرسمي، إلى مناقشة استغلال مساحة من أراضي مدينة الحرفيين بهوارة المقطع بمركز الفيوم لإقامة عدد من المشروعات الصغيرة عليها واستخدامها في أنشطة مختلفة، وبحث إعادة تأهيل وتطوير مشروع الدواجن بالعزب لإستغلاله الاستغلال الأمثل.

وخلال اللقاء، تم مناقشة إعادة تطوير وتأهيل عدد من المواقف بالمحافظة، وإجراء تصميم ونموذج حضاري يستهدف الدفع الإلكتروني المميكن، مع حصر عدد العربات بالموقف.

وفي نهاية اللقاء، أكد محافظ الفيوم، على ضرورة اتخاذ الخطوات التنفيذية لسرعة البدء في المشروعات المتعثرة ذات الأولوية القصوى للحصول على نتائج سريعة لاستغلالها والاستفادة منها لصالح المواطنين، وتوفير العديد من فرص العمل للشباب.

وبعد اللقاء، تفقد رئيس هيئة تنمية الصعيد يرافقه المستشار الاقتصادي للمحافظة، عددًا من المشروعات التي تم استعراضها لامكانية استغلالها.
محافظ الفيوم يستقبل رئيس هيئة تنمية الصعيد
محافظ الفيوم يستقبل رئيس هيئة تنمية الصعيد
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