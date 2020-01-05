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مشاهدة مباراة الاهلي نادي مصر بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) ON SPORTS HD جودة عالية بث حي ماتش الاهلي بدون توقف

الأحد 05/يناير/2020 - 02:30 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر مباراة الاهلي ونادي مصر اليوم الاحد يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره نادي مصر، وذلك في لقاء ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري لكرة القدم.

مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر مباراة الاهلي ونادي مصر اليوم الاحد تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة نادي مصر في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر مباراة الاهلي ونادي مصر اليوم الاحد حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - رامي ربيعة - محمد هاني.
خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - جونيور أجايي - محمد مجدي أفشة - أحمد الشيخ.
خط الهجوم: وليد أزارو.

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