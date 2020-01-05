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حكم شراء شقق الإسكان الاجتماعي عن طريق البنك

الأحد 05/يناير/2020 - 02:33 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم الشرع في شراء شقق الإسكان الاجتماعي بتمويل من البنك، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها في هذا السياق، على صفحتها عبر "فيسبوك".

وعقب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بالدار، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الأحد، قائلًا: "إن هذا جائز لا شيء فيه، لأنه إذا توسطت السلعة يزول الربا، فالبنك يقوم بتمويل شراء الشقة، حيث يقوم بدفع ثمن الشقة للتمويل العقاري، ثم يقوم ببيعها للمستفيد بالتقسيط على مدار عدد معين من السنين".

يذكر أن دار الإفتاء المصرية أوضحت حكم شراء شقة عن طريق البنك، قائلة: "من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حال وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يزاد في الثمن لأجله؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسة إليه بائعين كانوا أو مشترين".
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