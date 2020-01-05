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كلاكيت ثالث مرة.. أنشيلوتي يطلب نجم ريال مدريد

الأحد 05/يناير/2020 - 02:31 م
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بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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طلب المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب فريق إيفرتون الإنجليزي، ضم صانع الألعاب الكولومبي خاميس رودريجيز، في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وأشارت صحيفة ميرور البريطانية، أن إدارة التوفيز بتوصية من أنشيلوتي، تسعى لضم رودريجيز على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وخرج رودريجيز من حسابات المدير الفني للنادي الملكي زين الدين زيدان، بسبب أصاباته المتتالية، وعدم جاهزيته البدنية.

وكان رودريجيز على وشك مغادرة ريال مدريد في الصيف المقبل، في ظل إهتمام من فريقي أتليتيكو مدريد ونابولي، بيد أنه قرر البقاء في ريال مدريد.

وتبقى المعضلة هي رغبة خاميس في الإنضمام لإيفرتون، وهو ما سيعني التضحية باللعب في دوري أبطال أوروبا وخسارة التتويج بلقب الدوري الإسباني حال تتويج الريال، حيث اعتاد خاميس على اللعب مع أندية الصف الأول.

ويسعى أنشيلوتي لإعادة العمل مع رودريجيز للمرة الثالثة، بعد أن ضمه لريال مدرديد في صيف 2014 من موناكو، وضمه على سبيل الإعارة أثناء إشراف أنشيلوتي على تدريب بايرن ميونخ.

كما ستعد تلك المرة الثالثة التي يطلب فيها أنشيلوتي ضم خاميس، بعد أن نجح في المرة الأولى مع بايرن ميونخ، وفشل في الثانية مع نابولي.

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