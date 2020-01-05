محافظ الدقهلية يوقع بروتوكول مع صندوق العشوائيات لتطوير عدة مناطق

وقع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بروتوكول تعاون مشترك مع المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، اليوم الأحد، للبدء في تطوير عدد من المناطق بالمحافظة.



وأكد محافظ الدقهلية، أن البروتوكول يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على بناء الإنسان وتحسين البيئة العامة وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.



وقال الدكتور أيمن مختار، إن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه اليوم يهدف إلى تطوير منطقتي سندوب وسوق ستوتة بحي غرب المنصورة بتكلفة تبلغ 257 مليون جنيه.



وأضاف محافظ الدقهلية، أنه سيتم في مرحلة لاحقة توقيع بروتوكول تعاون لتطوير منطقة عزبة عقل بحي شرق المنصورة بتكلفة 140 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه وفقا لهذا البروتوكول سيتم تنفيذ أعمال صرف صحي ومياه وكهرباء وإنارة بالإضافة إلى أعمال رصف الشوارع.



