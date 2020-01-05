هبة مجدي في حوارها للفجر الفني: "يحيي الفخراني الاب الروحي.. وانتظروا مفاجات الاخ الكبير"



ملامحها تغلب عليها البراءة والطفولة، شاركت منذ طفولتها في أعمال استعراضية ارتبط بها الكبار قبل الصغار وحققت نجاحا كبيرا الفترة الأخيرة وخاصة بعد مسلسل ولد الغلابة وحاليا يعرض لها مسلسل الاخ الكبير والتقي بها " الفجر الفني " في حفل توزيع جوائز كايرو شو وكان لنا هذا الحوار:



حدثينت عن الاستايل الجديد للملابس واختيارات الألوان؟



الاستايلست كانت مريم الخولي.



ما هو شعورك بعد تقديمك للشباب الناجحين والمتفوقين؟



كنت سعيدة للغاية بتقديمي مسابقة هامة ل"كايرو شو"، لأنني أعد ابنة لهم، من أول عام قاموا بتدشين هذا المشروع وأنا أشارك معهم وأدعمهم.



وأنا من الفنانين الذين شاركوا في أول عام لكايرو شو، مسرحية "الملك لير" حتى الأن نعرضها وقدمنا نجاحات كبيرة والشركة دائما ما تقدم أعمال ضخمة وتخوض تجارب سواء لمسرحيات كلاسيكية او كوميدية، وتقدم مسابقات للاستفتاء على أفضل النصوص بمشاركة أفضل الكتاب المسرحيين.



وأعضاء لجنة التحكيم فنانين كبار ومخرجين كبار ومؤلفين كبار.



يطلقون عليك اسم "بنت يحيى الفخراني" بسبب تواجدك الدائم مع الفنان القدير، ما ردك خاصة أنك تقدمين الحفل واستاذ يحيى يقدم الجوائز؟



الجميل في الأمر ان دكتور يحيى يقدم الجوائز ويهديها للفائزين في المسابقة، ودكتور يحيى هو ابي الروحي فضلا عن كونه فنانا بارعا وكبيرا ونحن نتعلم منه في كل لحظة سواء في العرض أو على المسرح وفي التليفزيون وفي السينما، وهو أيضا قامة كبيرة ونحن يشرفنا تواجده معنا في الحفل.



ما هي الرسالة التي تريدين توجيهها له؟



ربنا يمنحك الصحة، وتمنحنا من العطاء والفن أكثر وأكثر ودائما لا تحرمنا منك ومن وجودك أبدا.



ما هي أبرز أعمالك المقبلة؟



حاليا أقوم بتصوير مسلسل " الأخ الكبير"، وهو مسلسل اجتماعي واحب الدور الذي أقدمه في هذا العمل على الرغم أنني ظهور خاص في المسلسل سأكون متواجدة فقط في أول 16 حلقة وليس من بداية المسلسل لنهايته، لكن أنا منتظرة هذا العمل وأعد الجمهور أنه سيكون جيدا.



ما هي اسم الشخصية التي تقدميها في العمل؟



شخصية صفية



هل هناك أعمال أخرى غير مسلسل "الأخ الكبير"؟



لا أنا أركز حاليا في المسلسل لأننا اقتربنا كثيرا من نهايته.



ما هي الكلمة التي تودين توجيهها لجمهور وابنتك بمناسبة العام الجديد؟



بقول لكل الجمهور، كل سنة وأنتم طيبين سنة سعيدة عليكم يارب وعلينا جميعا، وكل من لم يحقق نجاحه في 2019 يحققها في عام 2020.



وأقول لابنتي ربنا يخليكي لي وتكبري وتحققي كل ما تتمنيه.