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الإفتاء توضح حكم تربية الكلاب في المنزل

الأحد 05/يناير/2020 - 02:24 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم تربية الكلاب، وهل هي مكروه لمنع دخول الملائكة في البيت، مع العلم أنها غير نجسة؟، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها في هذا السياق، على صفحتها عبر "فيسبوك".

وعقب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بالدار، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الأحد، قائلًا: "إن المالكية يقولوا أن تربية الكلاب ليست محرمة، ويقولوا أن ملائكة الرحمة لا تدخل مكان فيه كلب بشرط ألا يكون كلب صيد أو حراسة، والإفتاء تتخير هذا الرأي".

وأكد أمين الفتوى بالدار، أنه يجوز تربية كلب في المنزل، والأفضل وضعه في مكان خاص به مثل البلكونة أو الحديقة أو سطح المنزل، وإذا لم يوجد أيًا من هذا فيجب منعه من دخول الغرفة التي نُصلي بها، موضحًا أن هناك خلاف بين العلماء حول ما إذا كان الكلب طاهر أم نجس، والمالكية يروا أنه طاهر ونحن نفتي بذلك بشرط أن نتجنب اللعاب الخاص به أثناء أكله واللعب معه، بتخصيص ملابس للتعامل معه وخلعها عند الصلاة.
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