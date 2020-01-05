آخرهم نانسي عجرم.. فنانين تعرضوا للسرقة

دائمًا نسمع ونشاهد جرائم قتل ومحاولات سرقه، فتجذبنا تلك الحوادث لمعرفة ملابساتها، ولكن عندما يتعرض أحد من المشاهير لذلك الأمر ، يكن الوضع مُختلفًا ،لأنه يتسبب في حدوث حالة من القلق بين محبيهم، وفي السطور التالية يرصد "الفجر الفني" ، أبرز الفنانين الذين تعرضوا لجرائم سرقة خلال الأيام الماضية.



نانسي عجرم



تعرضت الفنانة ​نانسي عجرم​ فجر اليوم لمحاولة سرقة منزلها، لكن زوجها الدكتور ​فادي الهاشم​ قام بمواجهة السارق، رغم أنه كان حاملاً للسلاح، وبعد تبادل إطلاق النار، تمكن فادي من قتل السارق،وحماية نانسي وبناتها.



بسمة وهبة



تعرضت الإعلامية بسمة وهبة للسرقة في شهر فبراير من العام الماضي، حيث كانت بسمة مستغرقة في النوم، داخل غرفتها بكومباوند بمدينة 6 اكتوبر، سمعت أصواتًا داخل غرفتها، فعندما استيقظت وجدت "جنايني" الفيلا، داخل الغرفة، فشعرت بالخوف، لأنه غير مسموح له بالتجول داخل الفيلا، وعندما قامت بسؤاله عن سبب تواجده داخل غرفة نومها،برر سبب

وجوده، لإحضار كوبًا من الشاي لها، فتظاهرت بأنها صدقت كلامه، لإخراجه خارج الغرفة، وبعد ذلك اكتشفت سرقة قرط ألماظ خاص بها، يبلغ قيمته حوالي 400 ألف جنيه وعلى الفور أبلغت الأمن الخاص بالفيلا، للتحفظ عليه، لحين حضور قوة أمنية من قسم شرطة أكتوبر، وبمواجهة الجنايني أنكر ارتكابه الواقعة، وعلى الفور تم تحرير محضرًا بالواقعة.



عزوز عادل



كماتعرض الفنان الشاب عزوز عادل عضو مجلس ادارة نقابة المهن التمثيلية للسرقة في شهر يونيو الماضي، حيث اكتشف سرقة 30 ألف جنيه وهاتفين " أيفون وسامسونج"، نظارات وساعات رجالي وحريمي ماركات عالمية من داخل شقته بالشيخ زايد.



فيفي عبده



تعرضت الفنانة فيفي عبده للسرقة من قبل خادمتها الفلبينية، حيث قامت استغلت انهماكها في الحديث مع جمهورها، وقامت بسرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية تصل لـ 5 كيلو جرام ذهب، ونشرت فيفي مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" قالت فيه : "أنا مش سعيدة، لأني لا أستحق ما فعلته الخادمة، وكنت بعاملها بكل حب ود، وحسبي الله ونعم الوكيل"، موضحة "كنت مشغولة في لايف مع جمهوري وقتها، اكتشفت بعدها بساعة إنها تسببت في تعطيل بعض كاميرات المراقبة، ولم تنتبه لكاميرا أخرى كشفت كل شيء".



نشوى مصطفى



وفي شهر يوليو الماضي تعرضت الفنانة نشوى مصطفى لسرقة محتويات من سيارتها بأحد شوارع مدينة نصر، حيث قام السارق بتحطيم زجاج السيارة، وسرقة جهاز اللاب توب الخاص بابنها، والبدلة التي قامت بإرتدائها فى حفل زفافه، وكتبت نشوى منشورًا عبر حسابها على موقع "فيسبوك" قالت فيه : " ازاز العربية اتكسر وكل اللي فيها اتسرق اكتر حاجة زعلانة عليها لاب توب ابنى وشنطة هدومه وبدلة فرحه سبحان الله وأنا طالعة البيت كنت عايزة افضى العربية وأجلت لما ارجع من مشوار فى مدينة نصر، إلى الاستاذ الحرامى ربنا ينتقم منك قدرالله وما شاء فعل".



شيرين سيف النصر



وفي شهر يوليو الماضي، تعرضت الفنانة شيرين سيف النصر، لسرقة مجوهراتها من داخل شقتها بمنطقة العجوزة، وتبين أن صديقتها هي من قامت بالسرقة، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض عليها وإعادة المسروقات لها.



إيمان الحصري



تعرضت الإعلامية إيمان الحصري في شهر سبتمبر الماضي لسرقة الفيلا الخاصة بها ، حيث تم سرقة 10 آلاف جنيه وهاتف محمول ماركة سامسونج، كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أن الخادمة الخاصة فهي هي من قامت بفعل ذلك، بالإشتراك مع عامل، وتمكنت قوات الأمن من القبض عليهم.



وفاء عامر



تعرضت الفنانة وفاء عامر منذ عامين إلى حادثة سرقة، عندما استعانت بخادمة جديدة لمنزلها، وبعد مرور يومًا واحدًا معها في المنزل، لاحظت وفاء أن تصرفاتها غريبة، ولكنها لم تتوقع أن تقوم بسرقة مبلغ مالي ضخم ومجوهرات مساعدتها الخاصة، وبعد انتهاء اليوم فوجئت وفاء عامر بالخادمة الجديدة تطلب منها الذهاب لوالدتها، ووافقت لكن بعد مغادرتها للمنزل، وبعد ذلك اكتشفت وفاء اختفاء مبلغ مالي وبعض المجوهرات الخاصة بالفتاة التي تساعدها في عملها.



هالة صدقي



وفي شهر نوفمبر الماضي، تعرضت شقة والدة الفنانة هالة صدقي للسرقة للمرة الثامنة، حيث نشرت هالة عدة مقاطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، أظهرت فيها محتويات الفيلا وهي مبعثرة، مُشيرة أن السارق استطاع أن يسرق كل الكريستالات، وكل متعلقات الفيلا، حيث قالت: "خد كل الكريستالات كل حاجة خد كل حاجة".



وعلقت هالة على الفيديو قائلة :" تكملة للناس اللي حاطه عينها علينا، سرقة فيلا أمي الاتنين للمرة التامنة ووجود سكينة بالمكان، كل يوم في يوم أسعد من اللي قبله، برضه بحمد الله".



منة فضالي



كما تعرضت مؤخرًا الفنانة منة فضالي إلى السرقة، ففوجئت منة فور عودتها من اجازتها الصيفية ، بتعرض منزلها للسرقة،و لم تكن هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها للسرقة، حيث سبق وتعرضت لـ 5 وقائع سرقة ، لعل أبرزهل جريمة سطو مسلح بواسطة 3 أشخاص قاموا بتهديدها بالأسلحة النارية، وسرقة سيارتها، وهاتفها المحمول واللاب توب الخاص بها.



عادل إمام



تعرض مؤخرًا الزعيم لسرقة فيلته بالمنصورية، حيث أقتحم عامل الفيلا بعدما قفز من أعلى السور، لكن الأمن انتبه لوجوده، وتمكنوا من الإمساك به، قبل أن يقوموا بإبلاغ رجال الشرطة ،اعترف أمام مباحث كرداسة، بدخوله عنوة الفيلا لكي يقوم بسرقتها .



الفنانة أصالة



تعرضت الفنانة أصالة مؤخرًا للسرقة، وقام زوجها المخرج طارق العريان بتحرير محضرًا اتهم فيه خادمتين وسائقًا لسرقتهم مبلغ 70 ألف جنيه من فيلّته وزوجته المطربة أصالة،وتمكنت قوات الأمن من ضبطهم وبحوزتهم مبالغ مالية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.



غادة عبد الرازق



تعرضت الفنانة غادة عبد الرازق للسرقة على يد مديرة أعمالها السابقة "جى جي" حايث قامت بسرقة خاتم من منزلها تبلغ قيمته بـ4 ملايين جنيه، وغيرها من الأشياء الثمينة والمجوهرات، وعندما علمت غادة بذلك الموقف قامت بطردها .



سمية الخشاب



تعرضت الفنانة سمية الخشاب مؤخرًا، لسرقة عقد ألماس وخواتم ثمينة من داخل شقتها تبلغ قيمتها مليون جنية ، واتهمت سمية خادمها الفلبيني بسرقة المصوغات، وتم القبض على الخادم.



