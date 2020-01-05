وكيل "تعليم الإسكندرية" عن نقل طلاب بسيارة نقل: "الهدف أداء الامتحان"

وأوضح، أن جميع مناطق الإسكندرية تعرضت لسقوط أمطار غزيرة أدت إلى تراكم كميات كبيرة من مياه الأمطار إثر الحالة غير المستقرة للطقس التي تمر بها المحافظة، وأنه تم إصدار تعليمات مشددة لمديري عموم الإدارات ولجان إدارة الأزمات والكوارث والسيول لتوخي الحذر واتخاذ كافة التدابير اللازمة للتخلص من كميات المياة المتراكمة بالتواصل مع مرافق المحافظة والأحياء وهيئة الصرف الصحي.





وكان قد تم تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنقل طلاب مدرسة الدخيلة بإدارة العجمي التعليمية بسيارة نقل لوصول الطلاب للجنة الامتحانية بالتعاون بين إدارة المدرسة ومجلس أمناء الإدارة باعتبار أن الهدف الأساسي هو تمكين الطالب من أداء الامتحان.



ومن جهتها، أفادت نادية فتحي مدير عام الإدارة، أنه تم التواصل مع الحي وشركة الصرف الصحي وتم التخلص من تراكم المياه داخل المدرسة وخارجها وكذلك أمام أي مدرسة تعرضت لتراكم كميات كبيرة من المياه.



وأعلنت محافظة الإسكندرية في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، أن المحافظة شهدت سقوط أمطار غزيرة فاقت الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي ورفع المياه بلغت 3 ملايين متر مكعب أي بزيادة قدرها 2 مليون متر مكعب، وهو الأمر الذي استدعى الاستعانة بدعم من المنطقة الشمالية العسكرية للدفع بعربات تصريف ورفع المياه.



وقالت المحافظة، في بيان إعلامي، إن المحافظة تعرضت لموجة غير عادية من الأمطار الغزيرة والرعدية تراوحت بين 30 مم إلى 35 مم، وصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مشيرة إلى أن المحافظة تعمل بكل طاقتها على مدار 24 ساعة لتقليل الأضرار عن المواطنين، لاسيما في الشوارع الداخلية.

علق يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، على الفيديو المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي بنقل تلاميذ على سيارة نصف نقل، لوصولهم إلى لجنة الامتحانات، بأن الهدف الأساسي هو تمكين الطالب من أداء الامتحان.