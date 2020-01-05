احتلال وتدخل.. نائبة تركية تفتح النار على أردوغان

عرض برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، مقطع فيديو، لكلمة نائبة أمام البرلمان التركي، تنتقد فيها سياسات النظام، وما يقوم به من تدخل في شئون الدول الأخرى.



وقالت النائبة التركية، "بينما نحن على أعتاب 2020، أود الوقوف قليلا على الأسباب المقدمة للحرب في ليبيا، تحاولون إرسال الجنود، وهذه هي السياسة التوسوعية بحذافيرها، والاسم الآخر لهذا في المفهوم الدولي، احتلال وتدخل".



وأضافت أن النظام التركي الحالي، يواصل إضافة صفحات سوداء في تاريخ هذه الدولة، حيث يتجاوز صلاحياته ويزيد التوتر، منوهة بأن تركيا ليست لها حدود بحرية مع ليبيا، والنظام اختلق هذه الكذبة.