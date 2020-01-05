Advertisements
Advertisements
Advertisements

احتلال وتدخل.. نائبة تركية تفتح النار على أردوغان

الأحد 05/يناير/2020 - 02:14 م
Advertisements
النائبة
النائبة
هدى عبدالرازق
Advertisements

عرض برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، مقطع فيديو، لكلمة نائبة أمام البرلمان التركي، تنتقد فيها سياسات النظام، وما يقوم به من تدخل في شئون الدول الأخرى.


وقالت النائبة التركية، "بينما نحن على أعتاب 2020، أود الوقوف قليلا على الأسباب المقدمة للحرب في ليبيا، تحاولون إرسال الجنود، وهذه هي السياسة التوسوعية بحذافيرها، والاسم الآخر لهذا في المفهوم الدولي، احتلال وتدخل".


وأضافت أن النظام التركي الحالي، يواصل إضافة صفحات سوداء في تاريخ هذه الدولة، حيث يتجاوز صلاحياته ويزيد التوتر، منوهة بأن تركيا ليست لها حدود بحرية مع ليبيا، والنظام اختلق هذه الكذبة.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. صفقة الأهلي المُنتظرة تخرج إلي النور وتقارير سعودية تؤكد إتمامها

منذ حوالي 3 ساعات

عروض كارفور اليوم في مصر Carrefour Market في العام الجديد 2020 | خصومات وتخفيضات على جهاز العروسة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. ريال مدريد يضم صفقة شتوية

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

منذ حوالي 20 ساعة

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

منذ حوالي 10 ساعة

عرض جديد لإنقاذ صالح جمعة من مذبحة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة رفض صفقة الظاهرة من أجل بواتينج

منذ 41 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحل أزمة قيد "كهربا"

منذ أقل من ساعتين

شوبير يفجر مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي مؤكداً تصريحات مرتضي منصور: تعرضنا للسحر في أفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول صورة لـ"اللص" الذي قتل لاقتحام فيلا نانسي عجرم

منذ ساعتين و 13 دقيقة

قرار عاجل من كارتيرون قبل مواجهة طنطا في الدوري الممتاز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نانسي عجرم تتعرص لإصابة بعد مقتل سارق فيلتها (صورة)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

منذ ساعتين و 43 دقيقة

ريال مدريد يستقر على بديل بنزيما "مفاجأة من العيار الثقيل"

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد.. أمطار غزيرة ورعدية

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
12:10 م

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

04:44 ص

شوبير يفجر مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

11:38 ص

عاجل.. الأهلي يحل أزمة قيد "كهربا"

01:06 م

عاجل.. ريال مدريد يضم صفقة شتوية

12:13 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status