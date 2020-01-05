"الإفتاء" توضح حكم الشرع في عقوق الأم

أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم عقوق الأم، وهل لعقوق الأم عقاب في الشريعة؟ ردًا على سؤال ورد إليها في هذا السياق، على صفحتها عبر "فيسبوك".





وعقب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بالدار، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الأحد، قائلًا: "إن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعة الوالدين، وقرن بين طاعة الوالدين وعبادته في قوله: "وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا".





وأكد أمين الفتوى بالدار، أن عقوق الوالدين من أعظم الآثام، التي يعجل لفاعلها عقوبة في الدنيا قبل الآخرة فيرى الخسران والوبال في الدنيا قبل أن يرى عقوبته في الآخرة.



