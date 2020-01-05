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إيران تعلن تخفيضا جديدا في التزاماتها النووية

الأحد 05/يناير/2020 - 02:08 م
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إيران
إيران
وكالات
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قالت السلطات الإيرانية، أنها ستعلن ليل الأحد، تخفيضًا جديدًا في التزاماتها النووية، وفقًا لماأفادت به قناة سكاي نيوز عربية.

 

وأشارت وزارة الخارجية الإيرانية، إلى أن اجتماع الليلة لبحث خطوة أخرى لتقليص الالتزام بالاتفاق النووي.

 

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، في كلمة له، أن طهران ستبدأ الخطوة الرابعة في اتجاه تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع في عام 2015.

 

وأضاف روحاني: "هذه الخطوة أيضا قابلة للتراجع في حال عودة أوروبا إلى التزاماتها".

 

 وقد واصلت إيران انتهاك الاتفاق النووي الذي وقعت عليه مع 5 دول كبرى عام 2015 والذي يفرض قيودا على برنامجها النووي مقابل رفع عقوبات مفروضة عليها.

 

ودائما ما تعلن إيران أنها لن تلتزم بمجموعة من المعايير التي تم الاتفاق عليها وذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة منه العام الماضي، وسعيها لعرقلة تجارة النفط الإيراني للضغط على طهران.

 

 

 

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