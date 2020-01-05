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عاجل.. حبس رئيس مصلحة الضرائب و3 آخرين 4 أيام

الأحد 05/يناير/2020 - 02:06 م
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بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، حبس رئيس مصلحة الضرائب، و3 آخرين، لمدة 4 أيام على ذمة اتهامهم بتلقي الرشوة والتورط في عدة وقائع فساد.

ويشمل الاتهام أيضًا، تلقي رئيس المصلحة، الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح، وعطايا مادية مقابل استغلال سلطته والإخلال بواجبات الوظيفة، ما أضر بالمال العام.

ومن الجدير بالذكر أن هيئة الرقابة الإدارية، أصدرت بيانا رسميا، أكدت فيه إلقاء القبض على عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، نفاذًا لإذن النيابة العامة، بعد ثبوت تقاضيه مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من خلال المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها.

وذكر البيان تفاصيل القبض على المتهم، متلبسًا عقب حصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة، من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة رئاسته، وذلك عقب استصدار الأذون القانونية من نيابة أمن الدولة العليا.

وبدوره كلف النائب العام المستشار حمادة الصاوي، نيابة أمن الدولة العليا، بالتحقيق في الواقعة.

وأهابت النيابة العامة، وسائل الإعلام المختلفة، بتحري الدقة فيما تتداوله من أخبار عن الواقعة، والالتزام بالبيانات الرسمية التي ستصدر عن النياية العامة بشأنها.
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رئيس مصلحة الضرائب حوادث الفجر اخبار الحوادث

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