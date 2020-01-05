ضبط 4 لسرقتهم 1100 من صيدلية ببني سويف



وأسفرت جهود فرق البحث الجنائي، برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي ببني سويف، عن أن مرتكبي الواقعة 4 أشخاص، مقيمين بدائرة مركز شرطة إهناسيا.



وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم دراجة نارية "ملكه"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرروا بسابقة اتفاقهم على سرقة أحد المحلات "بصورة عشوائية" حيث قاموا بالتوجه للصيدلية وقام أحدهم بانتظارهم خارجها بالدراجة النارية المضبوطة، في حين قام باقي المتهمين بالدخول للصيدلية بزعم إعطاء أحدهم حقنو لعقار مسكن.





وفي أثناء ذلك استولى آخر على المبلغ المالي، من داخل درج الصيدلية، ولدى مشاهدة المجني عليه له، تعدى عليه بالضرب باستخدام قطعة حديدية، فأحدث ما به من إصابات وفروا هاربين باستخدام الدراجة النارية، وأضافوا بإنفاقهم المبلغ المالي المستولى عليه.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 4 أشخاص، لسرقة مبلغ مالي من داخل صيدلية، والتعدي على مالكها ببني سويف.وتبلغ لقسم شرطة بني سويف الجديدة، من إحدى المستشفيات، باستقبال صيدلى يمتلك "صيدلية كائنة بدائرة القسم" مصاب بجرح قطعي بالرأس، وما قرره أنه حال تواجده بالصيدلية ملكه، فوجئ بدخول 3 مجهولين وقيام أحدهم بالتعدى عليه، بقطعة حديدية، كانت بحوزته، وقاموا بالاستيلاء على مبلغ 1100 جنيه من متحصلات البيع بالصيدلية وفروا هاربين.