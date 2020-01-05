أسعار الأسمنت اليوم الأحد 5-1-2020 في السوق المحلي





أسعار الأسمنت اليوم الأحد





استقرت أسعار الأسمنت خلال تعاملات اليوم الأحد 5-1-2020، في الأسواق المصرية كان سعر الأسمنت شهد حالة من التراجع خلال تعاملات الجزء الأخير من 2019، وننشر فيما يلي أخر تحديث لأسعار الأسمنت في السوق المحلى وجاءت على النحو التالي:





أسعار الاسمنت اليوم في السوق المحلي





مسلح العربية للأسمنت 793 جنيهًا للطن





النصر من العربية للأسمنت استقر ليسجل سعر 780 جنيهًا للطن





أسمنت أسيوط "المهندس" سعر 800 جنيه





أسمنت أسيوط "الفهد" استقر عند سعر 770 جنيها للطن





أسمنت المنيا أسيك سعر 780 جنيهًا للطن





أسعار أسمنت حورس 775 جنيهًا





أسعار أسمنت الصخرة استقر ليسجل سعر 775 جنيهًا للطن





أسعار أسمنت لافارج المخصوص 780 جنيهًا للطن





سعر أسمنت أسوان استقر ليسجل سعر 775 جنيهًا





سعر أسمنت العسكري 770 جنيهًا





أسمنت سيناء سعر 768 جنيهًا





سعر أسمنت حلوان استقر ليسجل 820 جنيهًا للطن





سعر أسمنت مصر بني سويف استقر ليسجل سعر 800 جنيهًا للطن





سعر أسمنت السويدي استقر ليسجل سعر 805 جنيهًا للطن





سعر أسمنت المسلة استقر ليسجل سعر 775 جنيهًا للطن





سعر أسمنت العسكري بني سويف 778 جنيهًا للطن





سعر سيناء ابيض عادة سجل سعر 2450 جنيهًا للطن





سعر سوبر سيناء سجل سعر 2420 جنيهًا للطن





سعر سوبر رويال سجل سعر 2375 جنيهًا للطن





سعر رويال عادة سجل سعر 2400 جنيهًا للطن





سعر الواحة الأبيض سجل سعر2400 جنيهًا للطن





سعر أسمنت النخيل 720 جنيهًا





سعر أسمنت العمران 888 سجل سعر 720 جنيه





سعر أسمنت الواحة 730 جنيها





سعر أسمنت أسيك سي وتر سجل سعر 840 جنيه





سعر أسمنت لافارج قاهر البحار سجل سعر 860 جنيه





السويس سي ووتر سجل سعر 830 جنيهًا





سعر السويدي المقاوم سجل سعر 855 جنيهًا للطن







