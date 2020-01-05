Advertisements
أسعار الأسمنت اليوم الأحد 5-1-2020 في السوق المحلي
الأحد 05/يناير/2020 - 01:09 م
Advertisements
Advertisements
أسعار الأسمنت اليوم الأحد
استقرت أسعار الأسمنت خلال تعاملات اليوم الأحد 5-1-2020، في الأسواق المصرية كان سعر الأسمنت شهد حالة من التراجع خلال تعاملات الجزء الأخير من 2019، وننشر فيما يلي أخر تحديث لأسعار الأسمنت في السوق المحلى وجاءت على النحو التالي:
أسعار الاسمنت اليوم في السوق المحلي
مسلح العربية للأسمنت 793 جنيهًا للطن
النصر من العربية للأسمنت استقر ليسجل سعر 780 جنيهًا للطن
أسمنت أسيوط "المهندس" سعر 800 جنيه
أسمنت أسيوط "الفهد" استقر عند سعر 770 جنيها للطن
أسمنت المنيا أسيك سعر 780 جنيهًا للطن
أسعار أسمنت حورس 775 جنيهًا
أسعار أسمنت الصخرة استقر ليسجل سعر 775 جنيهًا للطن
أسعار أسمنت لافارج المخصوص 780 جنيهًا للطن
سعر أسمنت أسوان استقر ليسجل سعر 775 جنيهًا
سعر أسمنت العسكري 770 جنيهًا
أسمنت سيناء سعر 768 جنيهًا
سعر أسمنت حلوان استقر ليسجل 820 جنيهًا للطن
سعر أسمنت مصر بني سويف استقر ليسجل سعر 800 جنيهًا للطن
سعر أسمنت السويدي استقر ليسجل سعر 805 جنيهًا للطن
سعر أسمنت المسلة استقر ليسجل سعر 775 جنيهًا للطن
سعر أسمنت العسكري بني سويف 778 جنيهًا للطن
سعر سيناء ابيض عادة سجل سعر 2450 جنيهًا للطن
سعر سوبر سيناء سجل سعر 2420 جنيهًا للطن
سعر سوبر رويال سجل سعر 2375 جنيهًا للطن
سعر رويال عادة سجل سعر 2400 جنيهًا للطن
سعر الواحة الأبيض سجل سعر2400 جنيهًا للطن
سعر أسمنت النخيل 720 جنيهًا
سعر أسمنت العمران 888 سجل سعر 720 جنيه
سعر أسمنت الواحة 730 جنيها
سعر أسمنت أسيك سي وتر سجل سعر 840 جنيه
سعر أسمنت لافارج قاهر البحار سجل سعر 860 جنيه
السويس سي ووتر سجل سعر 830 جنيهًا
سعر السويدي المقاوم سجل سعر 855 جنيهًا للطن
Advertisements