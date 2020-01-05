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النيابة تعاين موقع العثور على الجثث الـ7 بالبحيرة

الأحد 05/يناير/2020 - 01:09 م
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بوابة الفجر
إسلام أمين
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انتقل فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار محمد السعيد عمر رئيس النيابة الكلية لنيابات شمال دمنهور والمستشار أسامة المسلمي رئيس نيابة مركز كفر الدوار وبإشراف المستشار عماد الجندي المحامي العام لنيابات شمال دمنهور لموقع حادث العثور على 7 جثث من عائلة واحدة بمنزل بقرية على التابعة لمركز كفر الدوار صباح اليوم الأحد.

وكشف التشخيص الطبي المبدئي الصادر من مستشفى كفر الدوار العام لضحايا الحادث المأساوي العثور على 7 جثث من عائلة واحدة في ظروف غامضة ووجود آثار لطعنات وحروق في جثة رب الأسرة "حسني أحمد علي" 39 عاما، ونجله "عماد" 15 عاما، وحروق بالزوجة "رنا محمد شحتة" 34 عاما، وأبنائهما "محمد" 6 سنوات و"مسعود" 4 سنوات و"عبد الرحمن" 10 سنوات، وأم الزوج "زينب عبد العال عطية" 65 عاما.

وكان اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد بعثور الأهالي على جثامين 7 أشخاص من أسرة واحدة بمنزلهم بعزبة على التابعة لقرية علي قوبانية أبو قير بمركز كفر الدوار ووجود آثار حريق مما نتج عن مصرع القاطنين بالمنزل بالكامل.

وعلى الفور وجه اللواء محمد شرباش مدير إدارة البحث الجنائي بتشكيل فريق بحث من ضباط المباحث ضم كل من العقيد عبد القوي عمرو رئيس فرع البحث الجنائي بكفر الدوار والرائد محمود قاسي رئيس المباحث بمركز شرطة كفر الدوار وبإشراف العميد أحمد لطفي رئيس المباحث الجنائية بالمديرية لكشف غموض الحادث.
النيابة تعاين موقع العثور على الجثث الـ7 بالبحيرة
النيابة تعاين موقع العثور على الجثث الـ7 بالبحيرة
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