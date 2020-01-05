رئيس مدينة سمنود يحيل 35 عاملا للتحقيق



جاء القرار على خلفية مرور ميدانى مفاجئ لرئيس مدينة سمنود، اليوم الأحد، على عدد من المنشأت والمرافق الخدمية بقريتى الراهبين وكفر الصارم، للوقوف على مدى انتظام العمل، وتقديم الخدمات للمواطنين، والسلبيات والمشكلات للتغلب عليها.



ورصد رئيس المدينة، نقص فى بعض الأدوية بالوحدة الصحية بقرية الراهبين، وعدم تواجد 33 من العاملين بالوحدة من بينهم 17 طبيبا، وبالوحدة المحلية لذات القرية عدم تواجد اثنين من الموظفين، وبمركز شباب كفر الصارم تبين أنه مغلق فأصدر قراره المتقدم.

أحال اللواء علاء الدين يوسف رئيس مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، 35 من العاملين بمنشأت خدمية تابعة للصحة والمحليات إلى التحقيق لتركهم العمل وعدم الانضباط الوظيفى، كما أحال جميع العاملين بأحد مراكز الشباب للتحقيق بسبب إغلاقه.