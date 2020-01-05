Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس مدينة سمنود يحيل 35 عاملا للتحقيق

الأحد 05/يناير/2020 - 01:08 م
Advertisements
اللواء علاء الدين يوسف
اللواء علاء الدين يوسف
نجلاء البسيوني
Advertisements
أحال اللواء علاء الدين يوسف رئيس مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، 35 من العاملين بمنشأت خدمية تابعة للصحة والمحليات إلى التحقيق لتركهم العمل وعدم الانضباط الوظيفى، كما أحال جميع العاملين بأحد مراكز الشباب للتحقيق بسبب إغلاقه.

جاء القرار على خلفية مرور ميدانى مفاجئ لرئيس مدينة سمنود، اليوم الأحد، على عدد من المنشأت والمرافق الخدمية بقريتى الراهبين وكفر الصارم، للوقوف على مدى انتظام العمل، وتقديم الخدمات للمواطنين، والسلبيات والمشكلات للتغلب عليها.

ورصد رئيس المدينة، نقص فى بعض الأدوية بالوحدة الصحية بقرية الراهبين، وعدم تواجد 33 من العاملين بالوحدة من بينهم 17 طبيبا، وبالوحدة المحلية لذات القرية عدم تواجد اثنين من الموظفين، وبمركز شباب كفر الصارم تبين أنه مغلق فأصدر قراره المتقدم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

رئيس سمنود اخبار مصر أخبار الغربية

أخبار تهمك

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

منذ حوالي 9 ساعات

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يكشف الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019

منذ حوالي 14 ساعة

أزمة في الأهلي.. وفايلر يتدخل لإخماد ثورة نجم الفريق

منذ يوم

شوبير يفجر مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

منذ أقل من ساعتين

عرض جديد لإنقاذ صالح جمعة من مذبحة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول صورة لـ"اللص" الذي قتل لاقتحام فيلا نانسي عجرم

منذ 40 دقيقة

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. ريال مدريد يضم صفقة شتوية

منذ ساعة و 7 دقيقة

ريال مدريد يستقر على بديل بنزيما "مفاجأة من العيار الثقيل"

منذ ساعتين و 50 دقيقة

بأمر راموس .. ريال مدريد يطرد مهاجم الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

منذ حوالي 19 ساعة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد.. أمطار غزيرة ورعدية

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من كارتيرون قبل مواجهة طنطا في الدوري الممتاز

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي مؤكداً تصريحات مرتضي منصور: تعرضنا للسحر في أفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يحل أزمة قيد "كهربا"

منذ 14 دقيقة

عروض كارفور اليوم في مصر Carrefour Market في العام الجديد 2020 | خصومات وتخفيضات على جهاز العروسة

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

إحالة 31 من العاملين فى المحليات والصحة بسمنود للتحقيق

إحالة 17 عاملا بخدمات سمنود في الغربية للتحقيق (صور)

إحالة 21 من العاملين بخدمات سمنود للتحقيق بسبب ترك العمل (صور)

إحالة 12 من العاملين بالسنطة إلى التحقيق في الغربية

إحالة 25 عاملا بوحدة صحية في سمنود للتحقيق (صور)

إحالة 30 من العاملين في محلة زياد بسمنود للتحقيق بسبب ترك العمل (صور)

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
12:13 م

عاجل.. ريال مدريد يضم صفقة شتوية

شوبير يفجر مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

11:38 ص

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

04:44 ص

عرض جديد لإنقاذ صالح جمعة من مذبحة الأهلي

11:26 ص

عاجل.. الأهلي يحل أزمة قيد "كهربا"

01:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status