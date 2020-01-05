غدًا.. حفل لفرقة "كردان" ببيت السحيمي



يقيم مركز إبداع " بيت السحيمي" بشارع المعز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى السابعة مساء الإثنين 6 يناير، حفل فرقة " كردان"، قيادة المايسترو د. على المنسى.





ويتضمن برنامج الحفل تقديم عدد متنوع من الأغنيات الوطنية، العاطفية، وأغانى الثراث، إضافة لمجموعة مختارة من أغانى الزمن الجميل لكبار عمالقة الطرب منهم: كوكب الشرق أم كلثوم، عبد الحليم حافظ، فريد الأطرش، محمد فوزى.





