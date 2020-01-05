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غدًا.. حفل لفرقة "كردان" ببيت السحيمي

الأحد 05/يناير/2020 - 01:07 م
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بوابة الفجر
سعد نبيل
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يقيم مركز إبداع " بيت السحيمي" بشارع المعز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى السابعة مساء الإثنين 6 يناير، حفل فرقة " كردان"، قيادة المايسترو د. على المنسى.


ويتضمن برنامج الحفل تقديم عدد متنوع من الأغنيات الوطنية، العاطفية، وأغانى الثراث، إضافة لمجموعة مختارة من أغانى الزمن الجميل لكبار عمالقة الطرب منهم: كوكب الشرق أم كلثوم، عبد الحليم حافظ، فريد الأطرش، محمد فوزى.


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