"المنظمة العربية للتنمية" تمد فترة المشاركة بجائزة التميز الحكومي





أعلنت المنظمة العربية للتنمية الإدارية مد فترة المشاركة بالجائزة حتى31 يناير 2020، ودعت المنظمة كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية العربية للمشاركة في جائزة التميز الحكومي العربي في فئات الجائزة المؤسسية الرئيسية والفرعية، بما يدعم تطورها وتميزها لتقديم خدمات أفضل، ولتوظيف الموارد بشكل كفؤ وفعال.





وتدعو المنظمة ايضا الأفراد أصحاب المعالي الوزراء، والمدراء العامون للهيئات الحكومية، والمحافظون، ورؤساء البلديات، والموظفون والموظفات الحكوميين التقدم للفئات الفردية.





فئات الجائزة الرئيسية





أفضل وزارة عربية

أفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية





فئات الجائزة الفرعية

أفضل مبادرة/ تجربة تطويرية حكومية

أفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب

أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم

أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي

أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية

أفضل مشروع عربي حكومي لتنمية المجتمع





فئات الجائزة الفردية

أفضل وزير عربي

أفضل محافظ عربي

أفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية

أفضل مدير بلدية في المدن العربية





تم إطلاق جائزة التميز الحكومي العربي في شهر يناير 2019 برعاية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي. ويمكن المشاركة بفئات الجائزة من خلال الموقع الإلكتروني على العنوان www.ageaward.com .











