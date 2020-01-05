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"بطاطين ووجبات إضافية".. حيل حديقة الحيوان بالجيزة لحماية الحيوانات من البرد

الأحد 05/يناير/2020 - 01:05 م
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بوابة الفجر
نجلاء البسيوني
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شهدت البلاد خلال اليومين الماضيين موجة من الطقس السيئ حيث سقوط أمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ما اضطر المواطنين للبقاء في منازلهم، وكان لحديقة الحيوان بالجيزة طريقتها الخاصة لحماية حيواناتها من الصقيع وموجة الطقس البارد وذلك من خلال الاستعانة بالمظلات وقش الأرز والبطاطين.

وعن تدفئة الحيوانات، قالت الدكتورة مها صابر، مدير حديقة الحيوان بالجيزة، إن الوزارة اتخذت عدة إجراءات هامة حيل توفير كافة السبل لتدفئة الحيوانات خلال موجات الطقس السيئ الذي يشهده شتاء هذا العام متابعة أنه تم توفير كمية كافية من قش الأرز الذي يتم استخدامه كفرش أسفل الحيوانات لتدفيئتهم والمظلات.

وأكدت أنه تم توفير الأغذية والسكريات والأعلاف ذات السعرات العالية التي تساعد على تدفئة الحيوانات مشيرة إلى أنه تم توفير فريق من الطب البيطري لمتابعة الحالة الصحية للحيوانات.

واستكملت صابر، أن الحديقة استعانت بمظلات وتندات لحماية الحيوانات والطيور من الأمطار، وتغطية الأماكن المفتوحة بالبلاستك لمنع تسرب المياه داخل الحديقة، وإغلاق الجحور لمنع تجمع المياه، وتلاشي أي أضرار صحية قد تحدث للحيوانات جراء الصقيع.

وأشارت إلى أنه تم فرش بيت السباع بقش الأرز وتقديم وجبات إضافية من اللحوم، وفتح المبيت لزوجي الكونغر "جوليا وجيمي"، بالإضافة إلى تقديم البطاطا لسيد قشطة.​
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