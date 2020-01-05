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هايلي بيبر تتحدث عن وحشية وسائل التواصل الاجتماعي

الأحد 05/يناير/2020 - 01:00 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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توجهت عارضة الأزياء هايلي بيبر، البالغة من العمر 23 عامًا إلى إنستجرام لمشاركة رسالة قوية حول أهمية "الارتباط الإنساني" والطرق التي أضرتها بها وسائل التواصل الاجتماعي في الماضي.

بدأت هايلي بالكتابة قائلة: "أود أن أقول أن الجزء المفضل لدي هو الارتباط الإنساني. أنا أحب التواصل مع الآخرين، وأحب إيجاد المصالح المشتركة بيني وبين الآخرين، وسماع قصة الناس، أحب الضحك مع الآخرين، وأحب البكاء مع الآخرين، أشعر بعمق كبير جدًا".

تابعت هايلي: "ينفجر قلبي بسعادة عندما يكون أصدقائي وعائلتي سعداء، ويشعر قلبي بالحزن عندما يكونون حزينين. السبب في أنني أقول كل هذا لأنني أحب الاتصال، أبذل قصارى جهدي لفضح قلبي وهذا يعني أنني أحب بحرية وأتعاطف بشدة، ولهذا السبب أشعر أيضًا بألم شديد عندما أشعر بأن الناس لا يرون قلبي ويرونني من أكون أنا".

ثم تابعت هايلي أن السبب في مشاركتها لهذا هو أن منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستجرام وتويتر يمكن أن تكون "أرضًا خصبة للقسوة تجاه بعضها البعض".

واستطردت هايلي قائلة إنها عندما يحدث هذا النوع من السلوك، فإنها لا تشعر أن الناس يمضون "وقتًا للتواصل مع بعضهم البعض على مستوى أمين قبل أن يلجأوا إلى الكراهية، يبدأون في إلحاق الضرر بما يمكن أن يحدث يكون التفاعل البشري والإتصال حقًا جميل".

وتابعت هايلي: "قد يجلس هنا طوال اليوم ويقول إن الكراهية لا تعيقني، لكن أخبار عاجلة: إنه لأمر مؤلم أن يتمزق على الإنترنت".

وأضافت هايلي: "إنه لأمر مؤلم أن تقارن بالبشر الآخرين كل يوم، من المؤلم أن يقفز الناس إلى الاستنتاجات ويفترضوا الافتراضات. من المؤلم أن يتم استدعاؤك، والشعور وكأنك لا ترقى إلى مستوى معين والقائمة تطول، وأنا أشارك هذا فقط لأنه يثقل كاهلنا في كثير من الأحيان ولأنه من المهم أن أكون صادقة في كيفية تأثير هذه الأشياء علينا عقليًا وعاطفيًا ".

ليست هذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها هايلي حول سمية وسائل التواصل الاجتماعي.

في ديسمبر، تحدثت هايلي مع British Vogue عن كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال تجربتها لحمل النساء ضد بعضهن البعض. "كما قد يتذكر المتابعون، حشدها المتابعون وحبيبة زوجها السابقة سيلينا جوميز ضد بعضهما البعض منذ أن استعادت هي وجاستن علاقتهما الرومانسية".

وبدون تسمية أي أسماء، قالت هايلي: "أعتقد أن وسائل التواصل الاجتماعي هي أرض خصبة للسمية وأن الناس يخلقون دراما كاذبة بين النساء ويحاولون أن يقاوموا النساء ضد بعضهم البعض ويخلقون هذه الروايات التي تكون سامة فقط".

وأضافت: "أعتقد أنه يجب أن يكون هناك المزيد من الأشخاص الذين تتلاقى المنصات مع بعضهم البعض ونقول لبعضهم البعض - دعنا نقتل المحادثة، نقتل الدراما المزيفة، فلننسحق كل هذه الأشياء، دعنا ننتقل من الأشياء. سبب لإشعال النار وخلق الدراما والوقاحة لبعضهم البعض".

على الرغم من أن أحدث منشوراتها في إنستجرام قد يكون لها نبرة أكثر عمومية فيما يتعلق بالسلبية التي يمكن أن تنشأ من وسائل التواصل الاجتماعي، يبدو أن هايلي تريد في النهاية استخدام نظامها الأساسي وحسابات الوسائط الاجتماعية للتواصل مع الأشخاص بدلًا من تناول ما يقوله المتصيدون حولها أو أي جوانب أخرى من حياتها.

واختتمت هايلي حديثها بالقول: "نأمل أن يتحدث إلى شخص يكافح نفسه. بهذا يقال سنة جديدة سعيدة. دعنا نتواصل أكثر في عام 2020".
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الكلمات المفتاحية

وسائل التواصل الإجتماعي هايلي مشاهير الفجر الفني العام 2020

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