التأمين الصحي: مليون و800 ألف عدد المسجلين بالمنظومة الجديدة حتى الآن



وأشار "أبوالمجد"، خلال حواره ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، إلى أن نسبة الإقبال على الاشتراك في المنظومة الصحية الجديدة في محافظة بورسعيد مرضي جدا، منوهًا بأنهم يخططون لإقرار المنظومة في محافظتي الأقصر وجنوب سيناء في شهر مارس المقبل.



وأضاف عضو مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، أنه سيكون هناك حملات توعية للمواطنين الفترة المقبلة لحث المواطنين على الاشتراك في المنظومة، مؤكدا أن وعي المواطن ارتفع بأهمية التسجيل في المنظومة الصحية.



قال الدكتور إيهاب أبوالمجد، عضو مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، إن عدد من تم تسجيلهم في منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى وصل إلى مليون و800 ألف مواطن.