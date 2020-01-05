"استهدف غرفة بناتها".. تفاصيل جديدة حول واقعة السطو المسلح على منزل نانسي عجرم

وبحسب مصادر قريبة من التحقيق فإن السارق تمكن من التسلل ليلاً الى داخل المنزل مسلّحاً بمسدس تمكن بواسطته من إبعاد ثلاثة حراس شخصيين للمنزل، بمجرد أن شهر المسدس عليهم، وتابع سيره داخل المنزل، ولم يتمكن زوج عجرم من ردعه رغم محاورته له وعرضه المال عليه للمغادرة.





وتابع السارق طريقه الى غرفة تنام فيها بنات عجرم، مهدّداً بقتل من يعترض طريقه وعندما أصر على التوجه الى غرفة البنات، فاضطر زوجها لقتله.