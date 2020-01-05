هل التبرع بالدم يحرم الزواج كالرضاعة؟.. علي جمعة يُجيب (فيديو)

وجهت سيدة سؤالا إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، جاء فيه: "مرض ابن جارتي مرض شديد، وهو رضيع لم يبلغ العام، مما استلزم نقل الدم له، فقمت بالتبرع له بالدم لاتفاق الفصيلتين، فهل يعد التبرع بالدم من الأشياء التي تحرم الزواج مثل الرضاعة؟".



وعقب "جمعة"، خلال إحدى حلقات الدروس الدينية والمنشورة عبر صفحته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، اليوم الأحد، قائلًا: "التحريم من الرضاعة أمر إلهي، متعلق بأمر إلهي وهو الزواج، ولا يقاس عليه".



وتابع مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أن العشرة والتربية والدم المنقول لا علاقة له بالزواج؛ لأن عمود النسب ألحق الله به تعبدًا إلهيًا عمود الرضاعة، حتى قالوا ما يحرموا من الرضاعة هو ما حرم من النسب فهذه مسألة إلهية، ونقل الدم لا يؤثر في هذا ولها المثوبة والأجر أنها أنقذت حياة الطفل وساعدت على علاجه.

