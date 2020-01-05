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رئيس جامعة المنيا يؤكد على انتظام امتحانات الطب البيطري

الأحد 05/يناير/2020 - 12:48 م
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بوابة الفجر
أحمد الخميسي _ أسماء نجاتي
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أجرى الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، جولة تفقدية لمتابعة سير أعمال الامتحانات بكلية الطب البيطري بمدينة المنيا الجديدة للاطمئنان على انتظامها، والتأكد من مدى الالتزام بالقواعد المنظمة للامتحانات وضوابطها، وإعداد الورقة الامتحانية ولجان المراقبة والملاحظة في ضوء معايير الجودة، وبما يحقق الموضوعية والشمول والتدرج والتنوع والتمييز والعدالة بين الطلاب.

وجاءت الجولة استكمالًا لمتابعاته المستمرة لأعمال الامتحانات بجميع كليات الجامعة، ومواصلة لجهوده لإنجاح العملية التعليمية، وتحقيق أكبر قدر من الأجواء الملائمة لأداء الطلاب امتحاناتهم في سهولة ويسر.

وشملت الجودة، تفقد لجان امتحانات الفرقة الأولى والثانية بكلية الطب البيطري، وتطوير المساحات الخضراء بالكلية، وتفقد تطوير المبنى الإداري ومكتبة الكلية، والمعامل، والتي رافقه خلالها الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور معتز أحمد عبد الرحمن عميد كلية الطب البيطري، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس.

وشدد رئيس الجامعة خلال الجولة على عدم اصطحاب الطلاب الهاتف المحمول داخل اللجان، أو أي أوراق أو بيانات تتعلق بأسئلة المادة الممتحنة، مع التشديد على هدوء اللجان، لتحقيق عوامل التركيز الملائة للطلاب لأداء امتحاناتهم.
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