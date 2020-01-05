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انتحار شاب شنقا في المنيا

الأحد 05/يناير/2020 - 12:44 م
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بوابة الفجر
أحمد الخميسي _ ربيع المقرحي
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كشفت أجهزة الأمن بالمنيا، تفاصيل انتحار عامل في العقد الثالث من العمر داخل غرفته بقرية بني محمد سلطان، حيث تبين أنه تخلص من حياته عن طريق شنق نفسه بكوفية لخلافات مع أهليته.

وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام مدير المباحث الجنائية يفيد بوصول بلاغ إلى مركز شرطة المنيا من الأهالي بانتحار شاب.

وبانتقال قوات الأمن برئاسة الرائد عبد الرحمن شعبان رئيس مباحث المركز تبين انتحار "مدحت. م. ن" 26 عامًا عامل بشركة بالعاشر من رمضان، ومقيم بني محمد سلطان، التابعة لمركز المنيا، مشنوقا بـ"كوفية" ومدلي من سقف غرفته، وبإجراء التحريات تبين أنه أقدم على الانتحار نتيجة خلافات أسرية.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة.
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