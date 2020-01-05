ضبط 889 طن لحوم ودواجن غير صالحة بالقليوبية خلال 2019 

تمكنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، خلال 2019 من ضبط كميات من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



وقامت المديرية بـ178 حملة مكبرة على أماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك بالمحافظة، وتحرير 452 محضرا وضبط 889.631 طن.



وشدد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، على تكثيف الجهود المشتركة بين الجهات الرقابية والوحدات المحلية وشن حملات مفاجئة ومكثفة لضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار والقضاء على كافة صور وأشكال الغش التجاري ومروجي السلع الفاسدة ومجهولة المصدر وحماية المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.



