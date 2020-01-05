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رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

الأحد 05/يناير/2020 - 12:41 م
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الشيخ عبدالجليل يونس
الشيخ عبدالجليل يونس
محمد طه
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تفقد الشيخ عبدالجليل يونس رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، اليوم الأحد، معهد فتيات الغردقة الإعدادى الثانوى، ورافقه جاب الله عليان مدير التعليم الثانوى، وسيد أمين مدير التعليم الإعدادى وأحمد إبراهيم بإدارة الامتحانات، وذلك للاطمئنان على سير الامتحان.

وشدد الشيخ عبدالجليل يونس، على ضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية المنظمة لأعمال الامتحانات، وذلك ضمانا لأداء سير امتحانات الفصل الدراسى الأول بمعاهد البحر الأحمر الأزهرية بشكل أمثل.

وأكد على ضرورة تأمين حجرات الكنترول وتوزيع الأسئلة، والالتزام بالتصحيح بعد انتهاء أعمال الملاحظة وليس أثناء سير الامتحان، ومراعاة الانتهاء من التصحيح أولا بأول دون تباطؤ أو تقصير.
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امتحانات الأزهر الشيخ عبدالجليل يونس الأزهر اخبار مصر

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