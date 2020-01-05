مجمع للإبداع التكنولوجي بالتعاون بين جامعة القاهرة و"الاتصالات"

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم بمكتبه، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجامعة ووزارة الاتصالات حول إنشاء مجمع للإبداع التكنولوجي بالمبنى الأثري بأرض بين السرايات التابع لجامعة القاهرة.



وزار رئيس جامعة القاهرة ووزير الاتصالات، أرض بين السرايات المزمع إقامة مجمع للإبداع التكنولوجي بها، واتفقا على تشكيل لجنه مشتركة لإعداد تقرير هندسي للمبنى.



وقال الدكتور محمد الخشت، إن بروتوكول التعاون بين جامعة القاهرة ووزارة الاتصالات سوف يتضمن إنشاء مجمع للإبداع التكنولوجي بمبنى الجامعة في أرض بين السرايات مع الحفاظ على الطابع الأثري والتاريخي للمبنى والذي يبلغ مساحته 4120 متر، مشيرًا إلى أن الجامعة قد خطت خطوات واسعة في مجال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى اهتمامها المتزايد بابتكارات الطلاب سواء داخل الكليات أو نوادي العلوم بالجامعة.



وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى تطوير كلية الحاسبات والمعلومات لتصبح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وبدء أول برنامج للذكاء الاصطناعي بها، موضحا أن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة تضم حاضنات أعمال على مستوى عال وتحقق نجاح كبير على أرض الواقع.



وأوضح، أن الجامعة أطلقت مقرري التفكير النقدي وريادة الأعمال لجميع الطلاب واللذان يمثلان حجر الزاوية في منظومة التطوير التي تقودها جامعة القاهرة وعلى رأسها تطوير العقل المصري، حيث يهدف مقرر التفكير النقدي تغيير طرق التفكير لدي الطلاب علي أساس علمي، بينما يهدف مقرر ريادة الأعمال تنمية قدرات الطلاب وتهيئتهم لسوق العمل المحلية والدولية وإكسابهم القدرة علي تنظيم المشروعات الصغيرة وإدارتها، إلى جانب إصدار الجامعة مؤلف حول "إدمان الانترنت".



ومن جانبه، قال طلعت، إن المبنى التابع لجامعة القاهرة والذي سيقام عليه مركز الابداع التكنولوجي مناسب من حيث المساحة والموقع الجغرافي واللوجيستي بما يسهل على الطلاب من داخل الجامعة وخارجها دخوله دون التقيد بضرورة الدخول للحرم الجامعي، مؤكدًا على ضرورة الدمج بين الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيات الجيل الخامس مع انترنت الأشياء وهي تمثل مجموعة علوم تتعاون من أجل خلق قيمة مضافة وضرورة تعليم الطلاب هذه التقنيات وتحويلها لمشروعات مثل الذكاء الزراعي والصناعي وغيره من المجالات المختلفة.



وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المجمع يسعى إلى تحقيق عدة أهداف من بينها التزاوج بين رواد الأعمال ورجال الأعمال.



ومن الجدير بالذكر أن البدء في هذا المشروع يعد إضافة مهمة في إطار استغلال كل امكانات الجامعة، ومن المعروف أن هذا المبنى ظل مهملًا لأكثر من 10 سنوات دون استغلاله.