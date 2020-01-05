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متحدث "الحكومة" يكشف موعد انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية (فيديو)

الأحد 05/يناير/2020 - 12:38 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى العاصمة الإدارية الجديدة جاءت لتفقد الوضع خاصة وأن الحكومة على مشارف الانتقال إلى العاصمة الجديدة بمنتصف 2020.

وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن زيارة رئيس الوزراء للعاصمة الإدارية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، حيث ستشهد الفترة القادمة تكثيف للزيارات للاطمئنان على الوضع.

وأوضح أن الزيارة بدأت بتفقد الحي الحكومي والذي يقام على مساحة 150 فدانا، ويضم مباني لنحو 34 وزارة، ثم انتقل رئيس الوزراء لتفقد مناطق أخرى كان من أبرزها مدينة الثقافة والفنون والتي تقع على مساحة 130 فدانا، وهى الأكبر على مستوى العالم، كما تفقد البرج الأيقوني والذي سيكون أعلى برج في أفريقيا.

ونوه بأن رئيس الوزراء وجه بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ الأعمال، كما شدد على أن سرعة الإنجاز بحيث لا يجب أن تأتي على حساب جودة العمل، لافتا إلى أن نسبة الإنجاز في الحي الحكومي تصل إلى 88%.
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