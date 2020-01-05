مبادرة جديدة للكشف المبكر عن الفشل الكلوي خلال 2020

قال الدكتور جلال الشيشيني، نائب مدير حملة 100 مليون صحة، إنه خلال الفترة القادمة سيتم الإعلان عن تدشين مبادرتين للكشف المبكر عن الفشل الكلوي خلال 2020، والتي تستهدف مرضى السكر والضغط والعرضة للإصابة بالفشل الكلوي، ومبادرة للعناية بصحة الأم الحامل والجنين؛ للاطمئنان على صحة الأم وعلى سكر الحمل، وتوجيهها حتى لا يتحول لسكر من النوع الثاني يظل معها طوال عمرها.



وأوضح "الشيشيني"، خلال حواره مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc، اليوم الأحد، أنه تم عمل قاعدة بيانات للمشاركين بالمبادرات الصحية السابقة للبناء عليها خطط أخرى، حيث إنه بعد أن اكتشفنا أن نسب المصابين بارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر والذي يعتبروا أكثر عرضه للإصابة بالفشل الكلوي، دفعنا لتدشين مبادرة الكشف المبكر عن الفشل الكلوي.



وأكد نائب مدير حملة 100 مليون صحة، أن أكثر من 22% من المصريين مصابون بارتفاع ضغط الدم، وأكثر من 9% من المواطنين مصابون بارتفاع نسب السكر، منوهًا إلى أن نسبة الاصابة بارتفاع ضغط الدم أعلى بين الرجال، بينما النسبة الأعلى في السكر والسمنة بين النساء.

