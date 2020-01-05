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شوبير يفجر مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

الأحد 05/يناير/2020 - 11:38 ص
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الاهلي
الاهلي
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تحدث الإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري الأسبق، عن آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع الصفقة المنتظرة في انتقالات الشتاء.


وقال شوبير خلال تصريحات ببرنامجه الإذاعي صباح اليوم الأحد، إن النادي الأهلي يتفاوض مع عمر السومة نجم منتخب سوريا وأهلي جدة السعودي.


ويتطلع الأهلي لإبرام صفقة جديدة في الميركاتو الشتوي الجاري، بعدما ضم محمود كهربا لاعب الزمالك السابق.


وأتم شوبير تصريحاته: "اللاعب الذي عادت المفاوضات معه ويتصدر الترشيحات في الساعات الأخيرة، هو لاعب أهلي جدة السعودي عمر السومة".


ويبحث الأهلي عن التعاقد مع مهاجم مميز في يناير الجاري بعد طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق من إدارة النادي التعاقد مع مهاجم أجنبي مميز لعدم رضاه عن مستوي الثنائي مروان محسن ووليد أزارو.
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