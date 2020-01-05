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بيومي فؤاد أول المنضمين لمسلسل "دهب عيرة" مع يسرا

الأحد 05/يناير/2020 - 11:43 ص
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بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
هبة أحمد
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تعاقد الفنان الكوميدي بيومى فؤاد، على مسلسل "دهب عيرة" للفنانة يسرا، المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني القادم.

ومسلسل "دهب عيرة" هو اسم مبدئي للعمل، وو من إخراج سامح عبد العزيز، تأليف أحمد عادل، ومن المُقرر بدء تصويره في منتصف شهر يناير الجارى.

وعلى صعيد آخر، ينتظر بيومى فؤاد حاليًا عرض مسلسله الجديد "اتنين فى الصندوق"، والمسلسل بطولة حمدى الميرغنى، محمد أسامة أوس أوس، صلاح عبد الله،نهى عابدين، انتصار،والمسلسل من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى،ومن المُقرر عرضه خلال الأيام القادمة.

والجدير بالذكر أن بيومي يُعرض له حاليًا مسلسل "حشمت فى البيت الأبيض"، على منصة "watch it" الإلكترونية، والمسلسل من ﺇﺧﺮاج مصطفى فكري، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الشواف، بطولة بيومي،حمدي الميرغني،هبة عبدالغني، بدرية طلبة، إسلام جمال، وليد أبو المجد، أسماء جلال.
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