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"الإسكان": رصف الجزء الثاني من الدائري الأوسطي بـ6 أكتوبر

الأحد 05/يناير/2020 - 11:35 ص
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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صرح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه جارٍ تنفيذ أعمال رصف الجزء الثاني من الطريق الدائري الأوسطي بدءاً من تقاطع طريق الواحات حتى نهاية كردون المدينة مع الحزام الأخضر.
وأضاف المهندس شريف الشربيني: تبلـغ المسافة الجاري تنفيذ الأعمال بها بالطريق حوالي (10.6كم)، ويهدف المشروع إلى تطوير الطريق الدائري الأوسطي في نطاق الفاصل السكني الصناعي بمدينة السادس من أكتوبر، ليتراوح عرض الطريق  من  ٥٦ مترا إلى  ٨٢ متراً في بعض الأماكن،  بدلاً من عرض ٣٠ متراً، وبعدد ٤ حارات رئيسية وحارتين خدميتين، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة رفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية بمشاركة القطاع الخاص بمدينة 6 أكتوبر.

وفي سياق متصل، صرح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم البدء في تنفيذ الطرق الرابطة بكوبري (مدخل السويس رقم 3 ، وطريق السويس – القاهرة)، وكذا نقل المرافق المتعارضة مع المشروع.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي أنه تم توفير عدد من المعدات تتناسب مع الأعمال المطلوبة والتي تشمل (30 سيارة قلاب – 8 لوادر – 2 جريدر – 2 بلدوزر )، مشيراً إلى أن تلك المعدات تسمح بالانتهاء من المشروع قبل المواعيد المحددة، وكذا البدء في تحويل مسارات المرافق المتعارضة مع مسارات التنفيذ ونقل أعمدة الإنارة، وإخلاء الموقع من أية عوائق بهدف استكمال المشروع على الوجه الأمثل وفى المدة المحددة.

وأضاف رئيس الجهاز، أن الأعمال بالمشروع تتضمن تنفيذ كوبري علوي (رباعي) لخلق مدخل جديد للمدينة، والتيسير على القادمين من اتجاه القاهرة وتمكينهم من الدخول مباشرة للمدينة، والخروج مباشرة إلى اتجاه السويس، بالإضافة لخلق شريان مروري جديد يربط طريق السويس بطريق الإسماعيلية.

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