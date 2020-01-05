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"جهاز أسيوط الجديدة" يستضيف المعرض التمهيدي للعلوم والهندسة

الأحد 05/يناير/2020 - 11:33 ص
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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صرحت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، بأن جهاز المدينة استضاف المعرض التمهيدي للعلوم والهندسة "ISEF 2020" ، والذي نظمته إدارة الفتح التعليمية لتحفيز الطلاب على التفكير العلمي والابتكار، في إطار المسابقة التي تقيمها وزارة التربية والتعليم.


وأضافت المهندسة جيهان عمار، أنه شارك في المعرض عدد كبير من طلاب المدارس  وخاصة مدارس أسيوط الجديدة، مشيرة إلى أن المعرض تضمن  العديد من الفعاليات، والعروض الترفيهية، والنماذج الناجحة للطلاب.
وذكرت رئيس الجهاز أن  المعرض شهد حضور مجموعة كبيرة من أساتذة جامعة أسيوط من مختلف الكليات، حيث شمل الحضور كليات (الهندسة – العلوم – الزراعة) إلى جانب العديد من الشخصيات العامة، مؤكدة أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً في خدمة المجتمع المدني، وسيتم العمل على تكرار تلك التجارب الناجحة لتبادل الخبرات في جميع المجالات.

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