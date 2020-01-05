أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر (فيديو)

أذاع برنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام، حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في سوق الجملة.



وجاءت أسعار الخضراوات، على النحو التالي: سجل سعر الطماطم 3.5 جنيه للكيلو، وسعر البطاطس 5 جنيهات للكيلو، وسعر البصل 6.5 جنيه للكيلو، وسعر الخيار 6.5 جنيه للكيلو، وسعر الجزر 4 جنيهات للكيلو، وسعر القرنبيط 5 جنيهات للكيلو، وسعر الملوخية 10 جنيهات للكيلو، وسعر الفلفل الألوان 15 جنيهًا للكيلو.



وبالنسبة لأسعار الفاكهة، سجل سعر البرتقال 7.5 جنيه للكيلو، وسعر الجوافة 7.5 جنيه للكيلو، وسعر الموز 10 جنيهات للكيلو، وسعر التفاح 25 جنيهًا للكيلو.



هذا وتتباين أسعار الخضروات والفاكهة طبقا للعرض والطلب والمعروض من السلع، ومن الملاحظ وجود ثبات نسبي في الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

