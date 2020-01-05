Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر (فيديو)

الأحد 05/يناير/2020 - 11:29 ص
Advertisements
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
أذاع برنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام، حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في سوق الجملة.

وجاءت أسعار الخضراوات، على النحو التالي:  سجل سعر الطماطم 3.5 جنيه للكيلو، وسعر البطاطس 5 جنيهات للكيلو، وسعر البصل 6.5 جنيه للكيلو، وسعر الخيار 6.5 جنيه للكيلو، وسعر الجزر 4 جنيهات للكيلو، وسعر القرنبيط 5 جنيهات للكيلو، وسعر الملوخية 10 جنيهات للكيلو، وسعر الفلفل الألوان 15 جنيهًا للكيلو.

وبالنسبة لأسعار الفاكهة، سجل سعر البرتقال 7.5 جنيه للكيلو، وسعر الجوافة 7.5 جنيه للكيلو، وسعر الموز 10 جنيهات للكيلو، وسعر التفاح 25 جنيهًا للكيلو.

هذا وتتباين أسعار الخضروات والفاكهة طبقا للعرض والطلب والمعروض من السلع، ومن الملاحظ وجود ثبات نسبي في الأسعار خلال الفترة الأخيرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

توك شو أسعار الفاكهة أسعار الخضروات أخبار مصر

أخبار تهمك

تصريحات جديدة من السعودية بشأن ليبيا

منذ حوالي 9 ساعات

بأمر راموس .. ريال مدريد يطرد مهاجم الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

منذ حوالي 17 ساعة

أزمة في الأهلي.. وفايلر يتدخل لإخماد ثورة نجم الفريق

منذ يوم

غياب صلاح.. مفاجآت بالجملة في التشكيل المتوقع لليفربول وإيفرتون

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. كهربا في قائمة الأهلي لمواجهة إف سي مصر

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي مؤكداً تصريحات مرتضي منصور: تعرضنا للسحر في أفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

بث مباشر ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي| رابط ماتش ليفربول

منذ حوالي 14 ساعة

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يكشف الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019

منذ حوالي 13 ساعة

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

منذ حوالي 7 ساعات

وصية قاسم سليماني لزوجته قبل اغتياله بالعراق (صورة)

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يستقر على بديل بنزيما "مفاجأة من العيار الثقيل"

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. هدف الزمالك يخطط للعب في الدوري الفرنسي

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تواصل تحذيرها للمواطنين: ارتدوا الملابس الشتوية الثقيلة

منذ أقل من ساعتين

عروض كارفور اليوم في مصر Carrefour Market في العام الجديد 2020 | خصومات وتخفيضات على جهاز العروسة

منذ حوالي 19 ساعة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد.. أمطار غزيرة ورعدية

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر (فيديو)

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر (فيديو)

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر (فيديو)

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد في مصر (فيديو)

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمصر (فيديو)

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر (فيديو)

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
04:44 ص

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

ريال مدريد يستقر على بديل بنزيما "مفاجأة من العيار الثقيل"

10:30 ص

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد.. أمطار غزيرة ورعدية

06:18 ص

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

06:32 م

الأرصاد تواصل تحذيرها للمواطنين: ارتدوا الملابس الشتوية الثقيلة

09:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status