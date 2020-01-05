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عاصي الحلاني وحماقي يتحدثان عن انضمامهما لـ"The Voice"

الأحد 05/يناير/2020 - 11:22 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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انطلقت الحلقة الأولى من الموسم الثالث لبرنامج "The Voice Kids" الذي يعرض عبر شاشة "MBC" مساء السبت، وسط صراع ساخن بين المدربين الثلاثة من أجل ضم المواهب المميزة إلى فرقهم.

الثلاثي نانسي عجرم وعاصي الحلاني ومحمد حماقي دخلوا المنافسة مبكراً، إلا أن التجربة تعد الأولى للحلاني وحماقي مع الصغار، فيما تستمر نانسي عجرم بالبرنامج منذ موسمه الأول.

وعن تلك التجربة وانتقاله من "The Voice" إلى "The Voice Kids" أكد الحلاني أنه سعيد جداً بهذه الخطوة رغم حبه لبرنامج "The Voice" لأن التجربة مع الأطفال ستكون مختلفة للغاية.

وقال حماقي إنه حين علم بأنه سينضم إلى لجنة مدربي "The Voice Kids" كان لديه شعور غريب، وهو خليط من الخوف والفرحة، معتبراً أن المشاعر ستكون غالبة بشكل أكبر في هذه التجربة الجديدة.

واعتبرت نانسي عجرم أن الموسمين الماضيين كانا بمثابة مرحلة جيدة في حياتها، إلا أن الموسم الثالث له رونق خاص، لأنه يأتي مع مدربين جديدين هما عاصي الحلاني ومحمد حماقي.

وفي الحلقة الأولى من الموسم الثالث حاول المدربون الثلاثة جذب انتباه الأطفال إليهم وإغراءهم من أجل الانضمام إلى فرقهم، إذ استعملت نانسي عجرم الحلوى وعباءة سوبر مان من أجل إقناع المواهب.

فيما لجأ حماقي إلى الشوكولا وحصل بالفعل على عدد من المواهب في تلك الحلقة، بينما أعد عاصي الحلاني قميصاً خاصاً بالبرنامج كتب عليه "فريق الأبطال" كي يكون حافزا لتواجد المواهب في فريقه.


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