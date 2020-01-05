تطورات جديدة بشأن العثور على 7 جثث بالبحيرة (صور)

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثث أسرة كاملة بعزبة "علي" التابعة لقرية الطرح بمركز كفر الدوار، وعلى الفور انتقلت قيادات المديرية، وبالفحص تبين العثور على جثة "حسني سعد أحمد حسن" 39 عامًا، وزوجته "رنا محمد شحتة"، وأنجاله "عماد، مسعد، عبدالرحمن، محمد" ووالدة المجني عليه الأول "زينب عبدالعال عطية".



ووجه مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث من ضباط المباحث ضم رئيس فرع البحث الجنائي بكفر الدوار، ورئيس المباحث بمركز شرطة كفر الدوار، ورئيس المباحث الجنائية بالمديرية، لكشف غموض الحادث، وجار تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أكدت التحريات المبدئية، في واقعة العثور على 7 جثث لأشخاص من أسرة واحدة داخل منزلهم بقرية علي التابعة لمركز كفر الدوار، إلى وجود شبهة جنائية، لوجود آثار طعنات متفرقة بالجثث.