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علم قطر باللون الأسود حدادا على مقتل الإرهابي "قاسم سليماني"

الأحد 05/يناير/2020 - 11:25 ص
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بوابة الفجر
هديل هاشم
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تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي الصور الرسمية التي نشرتها وكالة الأنباء القطرية من لقاء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن، بنظيره الإيراني، جواد ظريف، في طهران، أمس السبت.

وظهر في الصورة استخدام المراسم الإيرانية لعلم قطري ذو لون داكن إلى جانب العلم الإيراني في الصورة التذكارية التي أخذها المسؤولان.

وأثار هذا الأمر تكهنات بين مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي حول دلالات ذلك، خصوصا بأن اللقاء يأتي بأعقاب مقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وانهالت تعليقات المغردين على الصورة بالاستنكار، حيث كتب أحدهم: "صحيح لون العلم ولا فوتوشوب؟"، وعلق آخر: "اللهم سلم الأمة الإسلامية من تحالف الاخوان والفرس".

وغرد مستخدم: "الحمدلله انكم اثبتو للعالم انك عملاء لإيران اللي هم سبب دمار الاوطان العربيه جميعها، وان شاءالله نفرح بدمار قطر قريبًا"، وقال أحدهم: "عنجد انتم لا تستحون وكأن لا يوجد ماء للحياء في وجوهكم، لك ياقطر لي عم تعزوا بيه قتل مئة ألف من أطفال سورية، الله يجمعكم بيه بالدنيا والأخرة".

وأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، أن جثمان القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، الذي قتل في ضربة عسكرية أمريكية بالعراق فجر الجمعة، عاد إلى إيران أمس الأحد.

وقتل كل من نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني مع عدد من المرافقين فجر الجمعة، بضربة جوية أمريكية داخل مطار بغداد الدولي.
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الكلمات المفتاحية

قطر قاسم سليماني علم حداد ابو المهدي المهندس إيران

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