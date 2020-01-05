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"النيابة الإدارية" تخصص خطا ساخنا وبريدا إلكترونيا لتلقي شكاوى الفساد

الأحد 05/يناير/2020 - 11:22 ص
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بوابة الفجر
هدير حمزة
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‎أعلن المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير، أنه في ضوء توجه الدولة الشامل لمكافحة الفساد المالي والإداري فقد وجه المستشار عصام المنشاوي رئيس الهيئة بتخصيص خط ساخن وبريد إلكتروني لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين عن واقعات الفساد المالي والإداري بكافة مؤسسات الدولة.

وأضاف، أن الخط الساخن للنيابة الإدارية هو (١٦١١٧) والبريد الإلكتروني الرسمي "[email protected]" ويستقبلان الشكاوى على مدار الساعة.
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